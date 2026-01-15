Tomb Raider: ecco la prima immagine ufficiale di Sophie Turner nei panni di Lara Croft

Oggi Amazon MGM Studios ha svelato l’inizio delle riprese di Tomb Raider attraverso la prima immagine di Sophie Turner nei panni di Lara Croft nella nuova serie di Prime Video. Tomb Raider è tratta dall’iconica serie di videogiochi, che segue le avventure della famosa archeologa Lara Croft.

La serie vede Turner nel ruolo di Lara Croft, affiancata dal cast, recentemente annunciato, composto da Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie e August Wittgenstein.

Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) è a capo del progetto in qualità di ideatrice, sceneggiatrice, executive producer e co-showrunner della serie insieme a Chad Hodge, co-showrunner ed executive producer; a loro si unisce Jonathan Van Tulleken che ricoprirà il ruolo di regista e di executive producer.

Amazon MGM Studios, Crystal Dynamics, Phoebe Waller-Bridge e Jenny Robins per Wells Street Films, Dmitri M. Johnson, Michael Lawrence Goldberg, Timothy I. Stevenson e Dallas Dickinson per Story Kitchen, Michael Scheel e Legendary Television sono executive producer della serie. Matt McInnis figura come co-executive producer, mentre Jan R. Martin è produttore. Tomb Raider è prodotta da Story Kitchen, Crystal Dynamics, e Amazon MGM Studios.