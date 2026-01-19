HomeCinema News2026

Ben Affleck ricorda di quando ha “vomitato tra una ripresa e l’altra” della scena più emozionante di Armageddon

Di Chiara Guida

-

armageddon bruce willis

La scena più emozionante di Armageddon è quella che, durante le riprese, ha assunto i contorni più bizzarri, stando a quanto ha dichiarato Ben Affleck. L’attore ha infatti raccontato che tra una ripresa e l’altra della scena in cui il suo personaggio dice addio a quello interpretato da Bruce Willis, non ha fatto altro che vomitare perché aveva una intossicazione alimentare. Uscito nel 1998, il film catastrofico di Michael Bay è pieno di sequenze d’azione roboanti, ma ha anche qualche scena molto commovente, come quella in questione.

“Quando abbiamo girato quella scena, ho avuto un’intossicazione alimentare. Non ero un attore abbastanza esperto a quel punto per sapere che si poteva semplicemente prendere il telefono e dire: ‘Oggi sono troppo malato per lavorare’. L’unica volta che mi è successo in vita mia. Vomitare tra una ripresa e l’altra. Avevano un bidone della spazzatura e dicevano stop e [fa suoni di vomito]. Probabilmente ha reso la scena migliore.”

Mentre Bruce Willis rimanga abbastanza composto per tutta la scena, cosa che si sposa alla perfezione con il suo personaggio, Ben Affleck ha una recitazione molto emotiva e trasmette quanto sia doloroso per lui quel momento. Il fatto che Affleck abbia sofferto di intossicazione alimentare durante le riprese aggiunge sicuramente un nuovo contesto interessante alla sua interpretazione.

Questa non è la prima volta che Affleck parla di Armageddon, poiché il suo commento in DVD per il film è ormai molto noto. Affleck ha notoriamente sottolineato nel commento che sarebbe stato più sensato addestrare gli astronauti a diventare trivellatori piuttosto che addestrare i trivellatori a diventare astronauti, come mostrato nel film.

Per Ben Affleck, Armageddon seguì il successo di Will Hunting – Genio ribelle (1997), per il quale vinse un Oscar insieme a Matt Damon per la migliore sceneggiatura originale. Affleck e Bay avrebbero poi collaborato nuovamente per il film sulla Seconda Guerra Mondiale Pearl Harbor (2001), sebbene quest’ultimo non abbia avuto il successo che ha avuto Armageddon nella cultura popolare.

Con Steve Buscemi, Owen Wilson, Billy Bob Thornton, William Fichtner e Michael Clarke Duncan, tra gli altri, il film catastrofico del 1997 incassò 553 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget stimato di 140 milioni di dollari. Su Rotten Tomatoes, il film ha ottenuto solo il 43% di recensioni positive dalla critica, ma fu un successo di pubblico ed è ampiamente considerato un capolavoro del suo genere.

Ben Affleck, insieme a Matt Damon, è appena sbarcato su Netflix con The Rip (la nostra recensione).

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
ALTRE STORIE

