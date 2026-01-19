I Fratelli Russo commentano finalmente il ritorno di Steve Rogers in Avengers: Doomsday

Penultimo film della Multiverse Saga del Marvel Cinematic Universe, Avengers: Doomsday promette con entusiasmo di unire eroi nuovi e vecchi contro la più grande minaccia del franchise, il Dottor Destino. Sebbene fosse noto che Robert Downey Jr. avrebbe interpretato l’iconico villain, il ritorno del veterano dell’MCU Chris Evans è stato confermato solo con l’uscita del primo trailer del film.

I registi di Doomsday, Joe e Anthony Russo, che in precedenza avevano diretto Evans in diversi film di Captain America e Avengers, hanno discusso la decisione di riportare Evans con Empire Magazine (tramite Avengers Updates on X). I Russo hanno dichiarato: “Il suo ruolo centrale negli Avengers e la narrazione più ampia di ciò che l’MCU ha rappresentato sono qualcosa di molto personale per noi. Non possiamo immaginare questa narrazione senza il suo ruolo centrale.”

Nella clip, il personaggio di Evans, Steve Rogers/Capitan America, viene visto nel passato in cui è tornato in Avengers: Endgame per ricongiungersi con la sua amata Peggy Carter. Invece di mostrare Steve in azione, il trailer mostra l’eroe che guida la sua motocicletta, mette via la sua tuta e tiene in braccio il suo bambino.

L’implicazione è che questa vita tranquilla verrà sconvolta da Doomsday e forse che suo figlio sarà per lui una motivazione per tornare a combattere. In particolare, il testo alla fine del trailer recita: “Steve Rogers tornerà in Avengers: Doomsday”. Alla fine di Endgame, Steve ha passato il suo scudo e il mantello di Capitan America a Sam Wilson (Anthony Mackie), il che significa che, pur tornando, potrebbe non usare il suo vecchio soprannome da supereroe.

Pur non essendo l’attuale Capitan America, i fratelli Russo erano desiderosi di riportare Evans in vita a causa del loro rapporto di lavoro di lunga data. Dopo la pubblicazione del trailer online, i registi hanno scritto su Instagram: “Il personaggio che ci ha cambiato la vita. La storia che ci ha riuniti tutti qui. Era inevitabile che si tornasse a questo punto”.

Finora, ogni trailer di Doomsday si è concentrato su un personaggio o una squadra diversa. Mentre il primo trailer metteva in risalto Steve, i trailer successivi presentavano Thor, il ritorno degli X-Men della Fox, i Fantastici Quattro e Black Panther.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America) e Chris Evans (Captain America).