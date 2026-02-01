Come Haley ha distrutto l’Astrologa

Nel climax di La profezia del male, Haley e Grant si trovano di fronte allo spirito dell’Astrologa, una contadina che negli anni Novanta del Settecento ha legato la propria anima alle carte come maledizione contro le persone che avevano ucciso sua figlia. Attraverso un rituale oscuro e il sacrificio della propria vita, l’Astrologa ha infuso il suo spirito vendicativo nel mazzo, permettendo ai personaggi degli Arcani di prendere vita e compiere la sua sanguinosa vendetta contro chiunque usasse le carte per una lettura. A causa della maledizione, le carte non possono essere distrutte, costringendo Haley ad affrontare direttamente l’Astrologa.

Haley capisce che, se le carte maledicono chi riceve una lettura, allora può ribaltare l’effetto facendo una lettura all’Astrologa stessa. La lettura rivela che lo spirito è ancora in preda al dolore, tormentato dal lutto per la morte crudele e ingiusta della figlia. Haley riesce a empatizzare con il suo dolore, avendo a sua volta perso la madre a causa di una malattia che non è riuscita a fermare. La lettura e l’empatia di Haley liberano lo spirito tormentato dell’Astrologa, distruggendo così il mazzo e spezzando la maledizione.

Come Paxton è sopravvissuto al Matto

In linea con la sua lettura, Paxton si separa stupidamente dagli amici sopravvissuti e viene immediatamente perseguitato dall’Arcano associato alla sua lettura, il Matto. Dopo averlo tormentato in modo quasi giocoso mentre Paxton cerca di tornare nella sua stanza nel campus, il Matto lo intrappola infine in un ascensore e sembra ucciderlo, in modo simile a quanto accaduto agli altri amici. Tuttavia, lo schermo diventa nero appena prima della sua presunta morte e, a differenza di Elise, Lucas o Madelyn, non vengono mostrati né sangue né il corpo.

Paxton riappare alla fine del film, dopo che Haley ha distrutto il mazzo e liberato l’Astrologa. Arriva in macchina proprio mentre Grant e Haley stanno lasciando la villa, ricordando che la lettura di Haley diceva che si sarebbe fatto vivo per aiutare gli amici in modo inaspettato. Spiega rapidamente che, proprio mentre il Matto stava per ucciderlo, il suo coinquilino Todd ha aperto le porte dell’ascensore e il Matto è semplicemente svanito. Il momento è chiaramente pensato come comico, anche se la spiegazione risulta piuttosto semplicistica.

Come funzionavano le creature degli Arcani dell’Astrologa

Durante la fuga finale di Grant e Haley nella villa, dopo il confronto con l’Astrologa, viene rivelato che ciascuno degli Arcani che ha ucciso i loro amici è in realtà la stessa entità. Questa cambia forma in base all’ultima carta emersa dalla lettura di ogni personaggio. In una scena, il pubblico la vede scendere nell’ombra e trasformarsi dal terrificante personaggio della Morte associato a Haley al Diavolo, altrettanto inquietante, legato a Grant. Non viene mai detto esplicitamente, ma gli Arcani sembrano essere manifestazioni dello spirito dell’Astrologa, che è ciò che è legato al mazzo e ne alimenta il potere.

Perché i personaggi continuavano a seguire le loro letture

È un cliché comune dell’horror che i personaggi agiscano in modo stupido, separandosi dal gruppo o entrando in luoghi palesemente pericolosi senza una ragione apparente. La profezia del male utilizza questo espediente, mostrando ciascun personaggio solo nel momento in cui viene ucciso dal proprio Arcano. Tuttavia, il film fornisce una spiegazione: i personaggi agiscono secondo i tratti della loro personalità, così come descritti dalla lettura.

Ad esempio, Madelyn lascia inspiegabilmente l’auto in panne pur sapendo che l’entità è all’esterno. Come Haley aveva detto durante la lettura, Madelyn tende a fuggire dai problemi, e infatti è proprio ciò che fa. Haley osserva anche che Paxton è testardo, il che spiega il suo ostinato rifiuto di fare qualsiasi cosa diversa dal tornare al dormitorio per “resistere” in sicurezza. Sebbene i personaggi prendano decisioni sbagliate che li conducono verso i loro destini fatali, il film suggerisce che queste scelte siano il risultato inevitabile della loro personalità.

Come il finale di La profezia del male prepara un sequel

La profezia del male si conclude con la liberazione dello spirito dell’Astrologa e la distruzione apparente del mazzo di carte. Questo non indica necessariamente un sequel, ma il film costruisce una discreta mitologia, anche se spesso spiegata tramite lunghe esposizioni. Ci sarebbe spazio per un prequel, che potrebbe esplorare le origini delle carte o uno dei periodi precedenti in cui sono state utilizzate, magari come film in costume (ad esempio, durante il festival di Woodstock negli anni Sessanta).

Nonostante le elaborate creature degli Arcani e l’uso della CGI nel climax, il budget di La profezia del male era di soli 8 milioni di dollari.

Il concetto dei tarocchi e dei personaggi del mazzo non viene esplorato fino in fondo, il che potrebbe comunque aprire la strada a un sequel non direttamente legato allo stesso mazzo. Haley, Grant e Paxton sopravvivono agli eventi del film, quindi potrebbero tornare ad affrontare un’altra versione delle carte, forti dell’esperienza passata. Tuttavia, viste le recensioni iniziali piuttosto negative, un sequel appare improbabile, anche in caso di profitto.

La profezia del male non ha una scena post-credit

Non esiste una vera scena post-credit in La profezia del male, almeno non nel senso tradizionale di un teaser per un sequel. C’è una breve scena subito dopo l’inizio dei titoli di coda, ma è semplicemente una continuazione del ritorno di Paxton, interpretato da Jacob Batalon. Haley e Grant gli chiedono come sia sopravvissuto al Matto, ottenendo la spiegazione piuttosto sciocca secondo cui il suo coinquilino ha aperto le porte dell’ascensore e il Matto è svanito.

Cosa suggerisce La profezia del male sul destino di una persona

Il tema centrale di La profezia del male è il destino e la possibilità di controllarlo. Il film si chiede se una persona sia condannata a essere in un certo modo in base alla posizione delle stelle o al mese di nascita: una persona è destinata a essere testarda solo perché è della Vergine, o è davvero padrona delle proprie decisioni? Il film mostra entrambe le possibilità.

Le carte dei tarocchi esistono in varie forme e culture almeno dall’inizio del XV secolo.

Elise, Madelyn, Lucas e Paxton cadono vittime dei loro stessi tratti caratteriali e muoiono (o, nel caso di Paxton, quasi muoiono) secondo quanto previsto dalla lettura iniziale di Haley. I loro destini sembrano segnati e immutabili, anche quando sono consapevoli del pericolo e potrebbero teoricamente evitare di mettere in atto le previsioni. Haley e Grant, invece, riescono a riconciliarsi, risolvendo il conflitto emerso durante le loro letture. La profezia del male si conclude con una nota positiva, suggerendo che ogni persona controlla il proprio destino.

Il vero significato del finale di La profezia del male

La lettura finale e il confronto con l’Astrologa aggiungono un ulteriore livello di riflessione sul destino. Haley riesce a raggiungere l’Astrologa grazie all’empatia per l’enorme perdita che ha subito. Come l’Astrologa, anche Haley era rimasta intrappolata nel dolore dopo la morte della madre, continuando a fare letture nel tentativo di capire se il suo destino potesse cambiare. Tuttavia, dimostra che il fatto di subire una tragedia non significa dover restare prigionieri di quel percorso.

Ogni persona è capace di crescere e cambiare. L’oroscopo e il segno astrologico possono indicare determinate tendenze, ma non rendono nessuno schiavo di esse. Ognuno compie scelte ogni giorno, ed è questo che permette a chiunque di cambiare il proprio destino in qualsiasi momento. In definitiva, il finale di La profezia del male spiega quanto poco il destino “prescritto” influisca realmente sugli esiti della vita di una persona.