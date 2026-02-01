Il cast e lo showrunner di Bridgerton – Stagione 4 hanno svelato perché il padre di Sophie Baek la chiama “pupilla” nella nuova stagione della serie romantica storica di successo su Netflix. Bridgerton – Stagione 4 è incentrata sul classismo sociale ed esplora cosa succede quando individui di alto lignaggio si mescolano con quelli delle classi sociali inferiori.

Durante un’intervista con Netflix, Yerin Ha ha spiegato che Sophie è una figlia illegittima, poiché suo padre era Lord Penwood e sua madre era una domestica. Suo padre la chiama “pupilla” nei flashback per mascherare la verità sulla sua parentela. Sarebbe uno scandalo orribile se venisse fuori la verità: in realtà è una bastarda, invece della giovane nobile che è stata cresciuta per essere. “Sophie è la figlia illegittima di Lord Penwood. Sua madre era una domestica.”

Lord Penwood sposò Araminta Gun, che divenne la Contessa di Penwood. Katie Leung, che interpreta Araminta in Bridgerton, ha ammesso che il suo personaggio era “molto innamorato del conte“, ma si è subito sentita “devastata” quando ha scoperto la verità su Sophie. Ciò che la preoccupa di più sono le “implicazioni” per le sue due figlie, Rosamund e Posy.

“Era molto innamorata di Lord Penwood. Ma quando Araminta scopre per la prima volta che Sophie è figlia di Lord Penwood, ne è completamente devastata. Non ci sono dubbi, viste le implicazioni che questo comporta per le sue due figlie.”

Dopo la morte di Lord Penwood, Araminta costringe Sophie a diventare una domestica. La figlia del conte non solo deve affrontare la morte del padre, ma ora lavora per una famiglia “che non la tratta con lo stesso rispetto che ricevono le cameriere di Bridgerton House”, secondo Jess Brownell, showrunner di Bridgerton. Sophie entra in modalità sopravvivenza mentre cerca di evitare l’ira di Araminta, che ha “standard molto esigenti”.

“Sophie è costretta a lavorare per una famiglia che non la tratta con lo stesso rispetto che ricevono le cameriere di Bridgerton House, [o] persino di Featherington House. Quindi si trova in una situazione in cui deve davvero pensare in fretta ogni giorno per sopravvivere. Araminta Gun è la padrona di casa e ha standard molto esigenti”.

Leung ha aggiunto che, nella mente di Araminta, la sua decisione di tenere Sophie come cameriera non è stata “per cattiveria“. Piuttosto, l’idea è che Sophie avrà vestiti, cibo e un “tetto sopra la testa, che pensa le basti“. “Non credo che Araminta pensi di farlo per cattiveria. Decide di averla come domestica in casa per sfamarla, vestirla, darle un tetto sopra la testa, e pensa che sia sufficiente.”

Sophie è consapevole che avrebbe potuto facilmente essere cacciata di casa e costretta a vivere per strada. Qualunque fosse stata la decisione di Araminta, la figliastra avrebbe subito un “trauma profondo”, come ha osservato Ha, costringendola a stare sempre in guardia. “Non si fida di nessuno che le dica ‘Te lo prometto’, perché questo non è mai stato vero per Sophie.”

“Potrebbe ritrovarsi per strada senza soldi. Tutto si manifesta in questo trauma profondo, ed è per questo che sta in guardia. Non si fida di nessuno che le dica ‘Te lo prometto’, perché questo non è mai stato vero per Sophie.”

Sophie potrebbe essere diventata diffidente nei confronti di chi la circonda, ma lei e Benedict Bridgerton si incrociano durante la quarta stagione di Bridgerton, quando l’attenzione della serie si sposta sulla secondogenita della famiglia.

Al famoso ballo in maschera di Lady Violet Bridgerton, Benedict si invaghisce di una misteriosa giovane donna che chiama la Dama d’Argento. Dopo la sua improvvisa partenza allo scoccare della mezzanotte, Benedict è determinato a ritrovarla. Lungo la strada, incontra Sophie, che a questo punto è diventata una domestica.

I due si innamorano, anche se Benedict sa di non poter stare con lei a causa del suo status di domestica. A complicare ulteriormente le cose c’è la verità su sua madre, ma Benedict non ha idea che sia una bastarda. Non sa nemmeno che Sophie e la Dama d’Argento siano la stessa donna.

La quarta stagione di Bridgerton, che attualmente ha un punteggio dell’83% su Rotten Tomatoes, ha introdotto molti ostacoli per i personaggi amati dai fan, in particolare Benedict, che è all’oscuro di molti segreti di Sophie. La seconda metà della stagione, che uscirà a fine febbraio, continuerà a esplorare queste trame mentre la serie raggiunge un inevitabile momento di verità.

Bridgerton – Stagione 4 parte 2, uscirà giovedì 26 febbraio su Netflix.