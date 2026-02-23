Bioshock: le riprese del film sono previste per il 2027

Sembra che il prossimo film di Francis Lawrence sarà proprio l’adattamento cinematografico del videogioco BioShock, annunciato originariamente nel 2021 per Netflix. Lawrence è stato piuttosto impegnato negli ultimi anni, avendo diretto lo scorso anno “The Long Walk” e il prossimo “Hunger Games – L’alba sulla mietitura”. Questi progetti lo hanno tenuto occupato, ma sembra molto probabile che BioShock sarà il prossimo.

Il produttore del film, Roy Lee, ha dichiarato a Collider che Lawrence inizierà a lavorare al film una volta terminata la post-produzione di “Hunger Games – L’alba sulla mietitura”. “Avremmo potuto realizzarlo già qualche anno fa, ma poi altri film ci hanno impedito di farlo, uno dei quali è stato “The Long Walk” e l’altro il prequel di “Hunger Games”, che uscirà a dicembre. Stiamo solo aspettando che lui [Francis] finisca la post-produzione, perché ci lavorerà almeno fino a settembre, e poi ci tornerà sopra”, ha dichiarato il regista.

Lee aggiunge che “l’intenzione è quella di iniziare la produzione il prossimo anno”. Le riprese nel 2027 significherebbero probabilmente un’uscita nel 2028. Sebbene non siano stati rivelati dettagli ufficiali sulla trama, il film dovrebbe ispirarsi fortemente all’ambientazione e ai temi del gioco. La storia seguirebbe probabilmente un unico sopravvissuto che scopre Rapture, un’utopia sottomarina fallita costruita dall’industriale Andrew Ryan, dove la modificazione genetica incontrollata e l’individualismo estremo hanno portato al collasso della società.

Il protagonista si troverebbe senza dubbio a confrontarsi con gli abitanti distorti della città, noti come Splicers. Il film dovrebbe quindi fondere l’horror fantascientifico con l’allegoria politica. Per quanto riguarda Lawrence, la sua filmografia ha dato vita a una carriera cinematografica brillante, che dura da oltre due decenni: “Constantine”, “Io sono leggenda”, la saga di “Hunger Games”, “Red Sparrow” – tutti lavori di un certo successo, che gli hanno permesso di spaziare tra i generi e dimostrarsi un professionista adatto anche ad un progetto come Bioshock.