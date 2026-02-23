Daredevil: Born Again 2, Jessica Henwick rompe il silenzio sui rumor di Iron Fist

Le voci su un possibile ritorno di Colleen Wing nel Marvel Cinematic Universe si sono fatte sempre più insistenti nelle ultime settimane, soprattutto dopo la conferma che Krysten Ritter tornerà nei panni di Jessica Jones in Daredevil: Born Again – stagione 2. Ma a fare chiarezza è stata direttamente Jessica Henwick, interprete di Colleen Wing nella serie Iron Fist.

In un’intervista rilasciata a The Hollywood Reporter in occasione del suo nuovo film How to Make a Killing, l’attrice ha risposto in modo diretto alle domande sulla sua eventuale partecipazione alla seconda stagione della serie Disney+. La risposta è stata netta: Colleen Wing non apparirà nei nuovi episodi. Henwick ha però rivelato di aver visitato il set, lasciando intendere un legame ancora vivo con il progetto.

«Non sono in Daredevil: Born Again. Sono però andata a trovare il cast sul set e mi sono divertita moltissimo. Posso dire che la nuova stagione sarà incredibile. Vedere Charlie nel costume è stato nostalgico e bellissimo. È perfetto in quel ruolo. I fan saranno molto felici, specialmente quelli delle serie Netflix», ha dichiarato l’attrice, elogiando apertamente l’interpretazione di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock.

Il futuro dei Defenders nel MCU dopo Born Again

Il finale della prima stagione ha mostrato Matt intento a radunare alleati per riprendersi New York da Wilson Fisk/Kingpin, interpretato ancora una volta da Vincent D’Onofrio. In questo contesto, l’assenza di Colleen Wing sorprende, considerando il suo ruolo centrale in The Defenders e la sua presenza anche in Luke Cage. Il personaggio avrebbe rappresentato un’aggiunta naturale alla squadra.

Nonostante la smentita, restano aperte altre possibilità. Il ritorno di Danny Rand/Iron Fist (interpretato da Finn Jones) e di Luke Cage (Mike Colter) non è escluso, soprattutto ora che Daredevil e Jessica Jones torneranno a collaborare. Con una terza stagione già rinnovata, i Marvel Studios potrebbero decidere di reintrodurre gradualmente altri volti amati dell’era Netflix.

Le parole di Henwick sembrano comunque rassicurare i fan storici. La prima stagione di Daredevil: Born Again ha ottenuto l’87% di recensioni positive dalla critica e il 78% dal pubblico su Rotten Tomatoes, venendo apprezzata per la coerenza con la serie originale Netflix e per il ritorno di personaggi iconici come Karen Page, Foggy Nelson e Frank Castle.

La seconda stagione debutterà il 24 marzo in esclusiva su Disney+.