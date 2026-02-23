A Knight of the Seven Kingdoms – stagione 1, spiegazione del finale: cosa riserva il futuro a Dunk & Egg

La prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms è ufficialmente giunta al termine con l’episodio 6 che conclude il torneo di Ashford Valley e prepara le future avventure di Dunk ed Egg. L’inizio della storia di Dunk in questo spin-off di Game of Thrones è stato sicuramente ricco di eventi. La stagione è iniziata con l’ex scudiero che seppellisce il suo maestro cavaliere, Ser Arlan, e decide di tentare la fortuna al torneo locale. Lungo la strada, raccoglie un giovane scudiero, Egg, senza immaginare il tipo di guai che questo ragazzo gli avrebbe causato.

Egg si rivela essere il principe Aegon Targaryen, nipote del re Daeron II Targaryen. L’identità del ragazzo è stata rivelata nella prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms, quando Dunk ha attaccato il fratello di Egg, il principe Aerion, nel tentativo di salvare Tanselle, una burattinaia di Dorne. Tra questa azione e il fatto che sembrava che Dunk avesse rapito Egg, le cose non sembravano troppo promettenti per il futuro di questo cavaliere errante.

Per dimostrare la sua innocenza, Dunk fu costretto a partecipare a una prova dei sette. Ciò significava che doveva trovare altri sei uomini disposti a combattere al suo fianco contro il principe Aerion e i suoi soldati. Con grande sorpresa di Dunk, alcuni dei suoi nuovi amici si schierarono al suo fianco e, cosa ancora più sorprendente, tra loro c’era anche il principe Baelor Targaryen, Primo Cavaliere del Re ed erede al Trono di Spade.

Miracolosamente, Dunk uscì vittorioso dal processo dei sette. Non è un combattente particolarmente abile, ma la sua straordinaria resistenza ebbe la meglio su Aerion. Per un attimo, sembrò che il torneo di Ashford avrebbe avuto un lieto fine. Tuttavia, nei momenti finali dell’episodio 5 di A Knight of the Seven Kingdoms, il principe Baelor cadde morto. Il colpo inferto da suo fratello Maekar alla nuca si rivelò fatale. Questo ci porta all’episodio finale di A Knight of the Seven Kingdoms.

Dunk assume ufficialmente il ruolo di scudiero di Egg nel finale della prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms

Dunk è devastato dalla morte di Baelor nell’episodio finale di Knight of the Seven Kingdoms. Non riesce a capire perché gli dei abbiano tolto la vita a un principe e abbiano risparmiato lui. Nessun altro riesce a capacitarsene, ma il principe Maekar riconosce il significato del sacrificio di suo fratello. Sebbene riluttante, chiede a Dunk di prendere Egg come scudiero. Maekar dice che il cavaliere errante può tornare con i Targaryen a Summerhall, dove riceverà un ulteriore addestramento al combattimento e potrà lasciarsi alle spalle la vita errante.

All’inizio Dunk rifiuta categoricamente. I principi gli hanno portato molta sfortuna e lui non desidera altro che lasciarseli alle spalle. Tuttavia, è il principe Daeron a fargli cambiare idea. Spiega che anche Aerion era stato un bambino piacevole, ma crescere come un Targaryen lo aveva trasformato nel principe crudele che vediamo in Un cavaliere dei Sette Regni. Daeron sottintende che Egg crescerà diventando come Aerion o come un miserabile ubriacone come lui.

In poco tempo, Dunk ha iniziato a voler bene a Egg. L’idea che possa crescere con un destino simile lo turba profondamente. Così, va da Maekar e dichiara che prenderà Egg come scudiero, ma solo se il ragazzo potrà unirsi a lui nella vita di cavaliere errante. Vagherebbero per i regni, dormirebbero sotto gli alberi e occasionalmente si fermerebbero per servire signori minori. In questo modo, Egg sarebbe cresciuto lontano dalla vita viziata dei principi.

Maekar rifiuta la richiesta di Dunk. Disprezza questo tipo di vita, ma soprattutto non è disposto a rinunciare a quello che considera il suo ultimo figlio. Aerion e Daeron lo hanno deluso profondamente, ma c’è ancora una possibilità per il piccolo Aegon. Nonostante ciò, Egg si presenta più tardi all’accampamento di Dunk e dice che suo padre gli ha dato il permesso di unirsi a lui. I due partono insieme, ma gli ultimi momenti di Un cavaliere dei Sette Regni rivelano che Egg ha mentito: Maekar si accorge con rabbia, mentre i Targaryen lasciano Ashford, che il suo figlio più giovane è scomparso. Egg si è unito a Dunk senza il benestare di suo padre.

Spiegazione dell’ultimo colpo di Ser Arlan

Mentre Dunk ed Egg cavalcano verso l’orizzonte nell’episodio 6 di A Knight of the Seven Kingdoms, vediamo per un attimo Ser Arlan che cavalca al loro fianco. Dopo pochi metri, però, gira a sinistra e si addentra in un campo. Ovviamente, il vecchio cavaliere non è davvero lì. Durante tutti gli episodi della prima stagione, Ser Arlan è stato simbolicamente al fianco di Dunk. Pensava spesso a lui ed era motivato (soprattutto nel processo dei sette) dalle parole di Arlan. In quei momenti finali, Dunk è pronto a dire addio e a lasciar andare il suo maestro.

Durante le scene flashback dell’episodio 5 di A Knight of the Seven Kingdoms, scopriamo che da bambino Dunk non desiderava altro che una famiglia amorevole. Ser Arlan, sebbene un po’ burbero, aveva colmato quel vuoto. Con la scomparsa del vecchio cavaliere, Dunk era rimasto di nuovo solo, fino all’arrivo di Egg nella sua vita. La fine di A Knight of the Seven Kingdoms vede Dunk ed Egg diventare ufficialmente una famiglia l’uno per l’altro. Ciò significava che Ser Arlan e Dunk potevano simbolicamente separarsi.

Il destino di Aerion dopo il processo dei Sette spiegato

Due persone in A Knight of the Seven Kingdoms saranno per sempre incolpate della morte del principe Baelor. Dunk sarà ricordato come colui per cui il futuro re è morto, mentre il principe Maekar sarà ricordato come colui che lo ha ucciso. Entrambi sanno che porteranno questo peso per il resto della loro vita, ma sono anche consapevoli che la vera causa di questa tragedia è il principe Aerion Targaryen.

Come punizione per i problemi che ha causato, Aerion viene mandato in esilio dal padre. Il principe spera che suo figlio impari dai propri errori a Lys, una delle città libere di Essos. Mentre i Targaryen lasciano Ashford nell’episodio 6 di “Un cavaliere dei sette regni”, vediamo un Aerion sanguinante e contuso seduto su una carrozza in preda alla sofferenza.

Ser Arlan ha mai davvero nominato Dunk cavaliere?

Dunk ha trascorso gran parte di A Knight of the Seven Kingdoms cercando di dimostrare di essere un vero cavaliere. Alla fine, è stato il principe Baelor a garantire per lui, ricordando il vecchio Ser Arlan. Tuttavia, noi spettatori ci siamo sempre chiesti se Dunk fosse sincero. Questa serie è piena di flashback, ma non vediamo mai Arlan nominare Dunk cavaliere. La risposta arriva finalmente nell’episodio finale della prima stagione di Un cavaliere dei Sette Regni.

Poco prima della morte di Arlan, Dunk gli chiede perché il vecchio non lo abbia mai nominato cavaliere. Gli chiede se sia perché Arlan pensava che se lo avesse fatto lui se ne sarebbe andato, o se ci fosse un altro motivo. Non è mai arrivata una risposta. Per un attimo è sembrato che Arlan fosse morto proprio mentre Dunk gli poneva la domanda, ma il cavaliere si è ripreso in modo comico per finire la sua storia. Tuttavia, Arlan non ha mai fornito una risposta. Indipendentemente da ciò, questo flashback ha risolto ufficialmente il mistero della cavalleria di Dunk. A meno che Arlan non si fosse ripreso abbastanza a lungo da celebrare la cerimonia, Dunk non era un vero cavaliere quando è arrivato ad Ashford.

Cosa succederà a Dunk & Egg nella seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms

Mentre Dunk ed Egg lasciano Ashford nel finale della prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms, discutono su dove potrebbero andare nei Sette Regni (anche se in realtà sono nove). Egg dice di aver sentito che Dorn ha dei bei spettacoli di marionette, suggerendo sottilmente di dirigersi in quella direzione per trovare Tanselle, la ragazza che Dunk ha difeso da Aerion. Questo fa pensare che la prossima grande avventura della coppia sarà in questo luogo.

Passando al prossimo capitolo di questa serie di Game of Thrones, dobbiamo anche considerare il principe Maekar. Dato che ora sappiamo che in realtà non ha permesso a Egg di andare con Dunk, questo potrebbe rivelarsi un problema significativo. Potrebbe lasciar perdere l’intera faccenda, ma dato il suo attaccamento dichiarato a Egg, è improbabile. È solo un altro motivo per attendere con ansia il proseguimento del viaggio di Dunk ed Egg nella seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms.