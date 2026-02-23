Quale canzone viene riprodotta durante il finale della prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms (e il suo vero significato spiegato)

La prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms giunge al termine e ci saluta con una canzone ammiccante e anacronistica che la maggior parte dei fan potrebbe avere difficoltà a collocare, ma che calza a pennello se ascoltata con attenzione. La scena finale di A Knight of the Seven Kingdoms mostra cosa possiamo aspettarci dalla serie, con Egg (Dexter Sol Ansell) e Duncan (Peter Claffey) in viaggio insieme.

Ovviamente, non sarebbe A Knight of the Seven Kingdoms se Dunk non si mettesse nei guai e se Egg non mentisse, ma per le giuste ragioni. Il non cavaliere Dunk e il non autorizzato a partire Egg partono insieme mentre Maekar (Sam Spruell) infuria, e una canzone insolita inizia a suonare nei titoli di coda.

La canzone “Sixteen Tons” di Tennessee Ernie Ford viene riprodotta durante i titoli di coda dell’episodio 6 di A Knight of the Seven Kingdoms

La canzone che conclude A Knight of the Seven Kingdoms non è la sigla di Game of Thrones, né quella dei Targaryen, né qualsiasi altra canzone travolgente del compositore Dan Romer o Ramin Djawadi. Non è nemmeno qualcosa di simile alla versione dei The Hold Steady di “The Bear and the Maiden Fair” dopo che Jaime viene mutilato di una mano in Game of Thrones.

La canzone che si sente è “Sixteen Tons” di Tennessee Ernie Ford. “Sixteen Tons” è stata scritta e composta dal cantante country del Kentucky Merle Travis nel 1946. Le canzoni di Travis parlavano spesso dello sfruttamento dei minatori di carbone americani, e le “sedici tonnellate” del titolo si riferivano al peso del carbone che dovevano estrarre per essere pagati.

Nel 1955, Tennessee Ernie Ford ha reinterpretato la canzone, aggiungendo un costante schioccare di dita e un arrangiamento di clarinetto inquietante e leggermente stravagante. A distanza di decenni, è la versione di Tennessee Ernie Ford quella che la maggior parte delle persone conosce.

Il significato profondo della canzone “Sixteen Tons” e cosa significa per Dunk & Egg

C’è molto da analizzare in “Sixteen Tons”, e non è affatto sottile. La canzone parla di come i lavoratori siano sfruttati, costretti a lavorare per lunghe ore, e della misera paga che ricevono, che può essere spesa solo nel negozio dell’azienda, una forma reale di schiavitù per debiti che costringe i lavoratori a spendere i propri soldi solo per gli articoli offerti dall’azienda.

A Knight of the Seven Kingdoms è una serie ricca e tematica, e uno dei temi chiave è il modo in cui i nobili calpestano i meno abbienti. Dunk è il minatore di questa serie, lavora duramente, ma è sempre soggetto alle regole riservate ai nobili. È una canzone per l’uomo comune, e non c’è uomo più comune di Dunk.

Perché la sigla di A Knight Of The Seven Kingdoms è così insolita

A Knight of the Seven Kingdoms è una serie di George R.R. Martin molto diversa dalle due serie che l’hanno preceduta: Game of Thrones e House of the Dragon. A Knight of the Seven Kingdoms è molto più leggera e allegra, e la posta in gioco è molto più bassa.

Nessuna di queste è una critica. A Knight of the Seven Kingdoms è speciale per la nuova direzione intrapresa da A Song of Ice and Fire, e “Sixteen Tons” è un esempio di come la serie sia diversa. È un po’ sciocca, allegra, inaspettata, ma c’è ancora un elemento di pericolo che ci tiene incollati allo schermo.