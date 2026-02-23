A Knight of the Seven Kingdoms – stagione 2: cosa sappiamo finora della seconda stagione

La prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms si è conclusa, ma il viaggio di Dunk ed Egg è tutt’altro che finito. HBO ha già confermato una seconda stagione – e con ogni probabilità anche una terza – anche se le informazioni ufficiali restano ancora limitate. A fare chiarezza su cosa aspettarsi è stato lo showrunner Ira Parker in una recente intervista a IGN, offrendo alcuni dettagli chiave sul futuro della serie ambientata nel mondo creato da George R.R. Martin.

La seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms è stata ufficialmente confermata e abbiamo già un’idea di cosa aspettarci dal ritorno del prequel di Game of Thrones della HBO. La prima stagione era basata sul romanzo breve The Hedge Knight di George R.R. Martin, con Peter Claffey e Dexter Sol Ansell nei ruoli principali di Dunk ed Egg, rispettivamente.

Dopo aver perso il suo mentore, Dunk, alias Duncan il Grande, si reca ad Ashford nella speranza di partecipare al torneo. Durante il viaggio incontra Egg, che gli chiede di diventare suo scudiero. Una volta arrivati, sia Dunk che Egg si trovano in guai seri: Dunk viene imprigionato dopo aver combattuto con Aerion Targaryen ed Egg rivela la sua identità segreta di fratello di Aerion, Aegon Targaryen.

Il conflitto sfocia in un processo per combattimento, nello specifico il processo dei sette tra cavalieri che combattono per Dunk o Aerion. Baelor Targaryen viene ucciso durante il processo dei sette, ma Dunk viene infine liberato dai Targaryen. Alla fine della prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms , Egg parte con Dunk per continuare a servirlo come scudiero e i due partono per un’altra avventura.

A Knight Of The Seven Kingdoms è stato rinnovato per la seconda stagione dalla HBO

HBO ha annunciato ufficialmente il rinnovo della seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms nel novembre 2025, poche settimane prima che la serie facesse il suo debutto il 18 gennaio 2026. La decisione ha dato immediatamente i suoi frutti, considerando l’ottima accoglienza riservata allo spin-off prequel, soprattutto per quanto riguarda le interpretazioni di Peter Claffey e Dexter Sol Ansell.

È chiaro che gli spettatori non ne hanno mai abbastanza di Dunk ed Egg, con la serie che piace sia ai fan di Game of Thrones che ai nuovi arrivati del franchise. Non solo A Knight of the Seven Kingdoms è stata una delle più grandi prime visioni della HBO, ma lo show ha raccolto una media di 13 milioni di spettatori per episodio, secondo Variety.

Le riprese della seconda stagione di A Knight Of The Seven Kingdoms sono iniziate nel dicembre 2025

Come nel caso dell’annuncio anticipato del rinnovo di A Knight of the Seven Kingdoms, lo show non ha perso tempo e si è subito lanciato nella produzione della seconda stagione. Infatti, le riprese della seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms sono iniziate nel dicembre 2025, il che significa che la produzione della stagione successiva era già ben avviata prima ancora che lo show fosse trasmesso in anteprima.

Le riprese della seconda stagione si stanno svolgendo a Belfast, dove è stata girata la prima stagione nel 2024. In base alla cronologia della produzione e alla durata più breve della stagione rispetto alle precedenti stagioni di Game of Thrones, la seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms dovrebbe uscire nel 2027, nel tentativo di seguire una strategia di uscita annuale.

La seconda stagione di A Knight Of The Seven Kingdoms sarà tratta dal romanzo The Sworn Sword di GRRM

Mentre la prima stagione era basata sul romanzo breve “Il cavaliere errante”, la seconda stagione di “A Knight of the Seven Kingdoms” sarà tratta dal romanzo “La spada giurata” di George R.R. Martin. Pubblicato per la prima volta nel 2003, il romanzo segue le vicende di Dunk ed Egg nella regione del Reach, dove aiutano un vecchio cavaliere, Eustace Osgrey di Standfast, durante una disputa sulla proprietà.

Sebbene Maekar inizialmente accetti l’idea che Egg diventi lo scudiero di Dunk alla fine della prima stagione, non è d’accordo con il fatto che suo figlio viaggi per Westeros come Arlan di Pennytree ha fatto da mentore a Dunk. Certo, Egg fa la sua scelta e dice a Dunk che suo padre ora sostiene l’accordo. In base alla cronologia del prossimo romanzo breve, la seconda stagione sarà ambientata circa un anno dopo che Dunk ed Egg hanno lasciato Ashford.

The Sworn Sword approfondirà anche la storia della ribellione di Blackfyre e come l’esito di quegli eventi abbia influenzato diverse parti del Westeros. È interessante notare che la seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms avrà come protagonisti Dorne, un luogo chiave nell’universo di Game of Thrones, e Winterfell.

Dettagli sul cast della seconda stagione di A Knight Of The Seven Kingdoms

Ovviamente, non potrebbe esserci un’altra stagione di A Knight of the Seven Kingdoms senza Peter Claffey e Dexter Sol Ansell. A parte il loro ritorno, non ci sono stati annunci che confermassero il cast della seconda stagione di A Knight of the Seven Kingdoms.

Certo, ci sono state molte voci su chi si unirà al cast della serie per la seconda stagione, tra cui la convinzione che Henry Cavill interpreterà Daemon Blackfyre. Tuttavia, Claffey ha chiarito le voci sul casting di Cavill in A Knight of the Seven Kingdoms, definendo la voce un “completo malinteso”.

Sebbene Cavill potrebbe non essere coinvolto nella serie, la seconda stagione vedrà la partecipazione di qualcuno che interpreterà Daemon Blackfyre, oltre ad altri personaggi fondamentali de The Sworn Sword, come Eustace Osgrey, Lady Rohanne Webber di Coldmoat e Ser Lucas Inchfield.

Quante stagioni avrà A Knight of the Seven Kingdoms? Il futuro del prequel spiegato

Al momento, ci sono tre romanzi brevi nella raccolta Tales of Dunk & Egg di George R.R. Martin. Anche se ne sono stati pubblicati solo tre, GRRM ha molte altre storie da raccontare con protagonisti Duncan il lungo e il suo fidato scudiero, Egg. Ha infatti condiviso una dozzina di storie inedite con lo showrunner di A Knight of the Kingdoms, Ira Parker.

Parker ha poi rivelato un piano di 12-15 stagioni per A Knight of the Seven Kingdoms, che coprirebbe diversi decenni. Sebbene sia un progetto ambizioso, i fan di Game of Thrones sono curiosi di sapere quale sarà il destino di Dunk ed Egg da adulti, soprattutto sapendo che Egg diventerà re.

Resta da vedere se A Knight of the Seven Kingdoms rimarrà in onda a lungo termine, ma si può almeno supporre che la terza stagione sarà approvata per adattare The Mystery Knight, il terzo romanzo breve pubblicato come parte della raccolta Tales of Dunk & Egg di GRRM.