Spider-Man: Brand New Day, nuove indiscrezioni sul ruolo di Sadie Sink

I social media sembrano aver esaurito i personaggi quando si tratta di indovinare chi potrebbe interpretare Sadie Sink in Spider-Man: Brand New Day. Tuttavia, mentre scriviamo questo articolo, Jean Grey rimane la favorita, dato che la Marvel Studios sembra intenzionata a introdurre il primo membro dei suoi X-Men post-Avengers: Secret Wars.

Sono ora emersi però alcuni dettagli aggiuntivi sul personaggio di Sink, riportati dallo scooper Daniel Richtman. Egli sostiene che la star di Stranger Things interpreterà qualcuno che ha “una stretta relazione” con Punisher. Richtman riferisce anche che, durante la scena del carro armato che abbiamo visto così spesso nelle foto dal set, la Sink usa i suoi poteri per controllare le menti di coloro che la circondano, compreso il personaggio di Liza Colón-Zayas.

Tutto questo sembra qualcosa che Jean potrebbe fare. Inoltre, dato che il Dipartimento per il Controllo dei Danni starebbe dando la caccia ai mutanti, abbiamo buoni motivi per credere che l’adolescente, che deve ancora essere scoperta e accolta dal Professor X, sia uno dei loro obiettivi. In precedenza era stato riportato che Tramell Tillman interpreterà William Metzger, un cattivo relativamente oscuro degli X-Men la cui introduzione potrebbe gettare le basi per l’utilizzo da parte del DODC della tecnologia della Stark Industries nella creazione finale dei Sentinels.

Molti fan avevano ipotizzato che gli X-Men sarebbero semplicemente apparsi nell’MCU dopo Avengers: Secret Wars. Invece, sembra che la Marvel Studios intenda ancora rivelare che il gene mutante si è attivato in alcuni individui, a partire da Namor, Ms. Marvel e Wonder Man. Il previsto soft reboot contribuirà a dare un senso a tutto questo e probabilmente eliminerà ogni spiegazione contorta per l’assenza del Professor X e di Magneto dagli eventi precedenti. Tornando a Sink, però, con ogni nuova rivelazione sembra che Jean Grey sia davvero la possibilità più probabile per il suo ruolo misterioso.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa in rete, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.