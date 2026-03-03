Bridgerton 4: la showrunner spiega la scena post-credit e anticipa il protagonista della stagione 5

La scena scena post-credit di Bridgerton 4 – Parte 2 non è soltanto un romantico epilogo per Benedict e Sophie, ma contiene indizi precisi sul futuro della serie. A confermarlo è stata la showrunner Jess Brownell, che in un’intervista a The Hollywood Reporter ha spiegato come il finale abbia volutamente seminato tracce sul possibile protagonista della stagione 5.

Nel segmento extra dopo i titoli di coda, Benedict Bridgerton (Luke Thompson) e Sophie Baek (Yerin Ha) si sposano in una cerimonia intima a “Our Cottage”, circondati da amici e familiari. È il coronamento della loro favola romantica e un momento simbolico che unisce definitivamente i due mondi del personaggio di Sophie. La scelta di collocare la scena dopo i crediti, però, non è stata casuale.

Secondo Brownell, il team creativo non voleva distogliere l’attenzione dal percorso di Benedict e Sophie, ma allo stesso tempo ha inserito segnali chiari sul futuro della serie. “Abbiamo inserito alcuni indizi in un modo o nell’altro. Non stiamo cercando di essere eccessivamente criptici”, ha spiegato la showrunner.

Perché la produzione non ha svelato subito il nuovo protagonista

Nella scena post-credit, la viscontessa Kate chiede quale dei fratelli Bridgerton potrebbe essere il prossimo a sposarsi. La domanda mette in imbarazzo Eloise e Francesca. Eloise sorprende tutti dicendo di apprezzare i matrimoni, mentre Francesca, rimasta vedova, afferma di aver già avuto il suo “grande amore” e che “una volta è stata abbastanza”.

Proprio su questo equilibrio tra suggestione e rivelazione si è soffermata Brownell: “Stiamo solo cercando di non distrarre dal momento di Benedict e Sophie alla fine della stagione, volevamo davvero dare loro il loro momento, ma annunceremo i protagonisti”. E ha aggiunto: “Facciamo sempre un annuncio quando iniziamo la produzione, e non siamo troppo lontani dall’iniziarla. Non posso dire esattamente quando, ma le persone lo sapranno presto”.

La showrunner ha inoltre spiegato perché la scena del matrimonio è stata spostata dopo i titoli di coda: “Abbiamo sempre saputo di voler dare alla nostra figura di Cenerentola il suo matrimonio da favola”. Inizialmente, la sequenza doveva arrivare subito dopo l’azione principale, ma “Shonda [Rhimes] e io abbiamo pensato che succedessero così tante cose alla fine, che i fan potessero aver bisogno di un momento per riprendere fiato e assimilare, quindi abbiamo conservato il matrimonio come un piccolo elemento a sorpresa dopo i crediti”.

Dal punto di vista narrativo, la stagione 4 ha costruito le basi sia per Eloise sia per Francesca come possibili protagoniste future. Con il rinnovo già confermato per le stagioni 5 e 6, la serie Netflix può pianificare a lungo termine. Per ora, però, l’identità del prossimo lead resta ufficialmente in sospeso, in attesa dell’annuncio legato all’inizio delle riprese.