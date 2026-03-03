Pirati dei Caraibi 6: il produttore afferma che Johnny Depp tornerà, se tutto andrà come previsto

La straordinaria interpretazione di Johnny Depp nel ruolo del capitano Jack Sparrow è stata senza dubbio la ragione principale della popolarità di Pirati dei Caraibi. Le accuse di violenza domestica mosse da Amber Heard e le successive battaglie legali di alto profilo sembrano però aver spinto la Disney a decidere di abbandonare l’attore e il suo ruolo più iconico, nonostante Depp abbia (quasi) riabilitato il proprio nome.

Da allora circolano voci su un nuovo inizio per la saga fantasy, con Austin Butler, Ayo Edebiri e Margot Robbie che sarebbero tutti in lizza per il sesto capitolo o per possibili spin-off. Mentre Depp sta attualmente tentando un ritorno alla ribalta, non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali su cosa questo significhi per Pirati dei Caraibi. C’è però ora una nuova dichiarazione piuttosto definitiva da parte di Jerry Bruckheimer, che ha prodotto i cinque capitoli precedenti.

Parlando con The Direct ai Producers Guild Awards, al regista è stato chiesto delle voci secondo cui il prossimo film della saga avrebbe abbandonato Depp per passare il testimone a un nuovo protagonista. “Prima di tutto, non è vero. No, no, no. Johnny, se dipendesse da me, ci sarà”, ha confermato Bruckheimer.

Le ultime indiscrezioni su Pirati dei Caraibi indicano che Krysty Wilson-Cairns, sceneggiatrice di 1917, starebbe scrivendo un film incentrato sul figlio di Jack Sparrow e, potenzialmente, sul misterioso personaggio interpretato da Robbie. Sembra dunque sempre più certo che Depp tornerà, anche se in un ruolo secondario. Qualunque cosa accada, la Disney spera di evitare la reazione negativa che ha ricevuto TRON: Ares lo scorso anno. Quel film rendeva omaggio al passato della serie, ma introduceva nuovi protagonisti e alla fine è stato un flop al botteghino.