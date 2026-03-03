Outlander: lo showrunner anticipa nuovi spinoff e l’espansione dell’universo dopo Blood of My Blood

Anche se la serie originale di Outlander sta per concludersi, il franchise è tutt’altro che destinato a fermarsi. Con l’ottava stagione in arrivo il 6 marzo su Starz, l’universo creato a partire dai romanzi di Diana Gabaldon sembra pronto a espandersi ulteriormente oltre la serie madre.

La stagione 8 segnerà ufficialmente il capitolo finale della saga principale con Claire e Jamie, ma Starz ha già avviato l’espansione con Outlander: Blood of My Blood, il prequel dedicato ai genitori dei due protagonisti, debuttato nell’agosto 2025. Con una seconda stagione già confermata, il successo dello spinoff ha riacceso le ambizioni di ampliare il mondo televisivo di Outlander.

In un’intervista rilasciata a ScreenRant, lo showrunner Matthew B. Roberts ha affrontato direttamente la possibilità di ulteriori progetti. Alla domanda se si stessero valutando altri spinoff oltre alla storia dei genitori di Jamie e Claire, Roberts ha risposto in modo chiaro ma misurato:

«Sì, abbiamo sicuramente parlato di altri spinoff, e stiamo cercando di capire dove andare dopo. Non darò la notizia adesso, ma potrebbero esserci novità in futuro.»

Dopo il successo di Blood of My Blood, Starz prepara nuove direzioni per il franchise

Le parole di Roberts suggeriscono che le discussioni dietro le quinte siano già in fase avanzata. Sebbene non abbia specificato quali personaggi o periodi storici potrebbero essere al centro delle nuove produzioni, il fatto che si parli apertamente di ulteriori espansioni indica che Starz vede nell’universo di Outlander un potenziale ancora inesplorato.

Il successo di Blood of My Blood rafforza questa prospettiva. Lo spinoff ha ottenuto recensioni ampiamente positive, raggiungendo l’87% “Certified Fresh” su Rotten Tomatoes, e si è mantenuto stabilmente ai vertici delle classifiche streaming di Starz durante l’estate 2025. Numeri che rendono naturale la volontà del network di investire in nuovi progetti collegati.

Dal punto di vista del materiale originale, le possibilità non mancano. Oltre ai nove romanzi principali – con il decimo e ultimo volume in arrivo – l’universo letterario di Gabaldon include novelle dedicate a personaggi secondari, una serie di romanzi incentrati su Lord John Grey e persino una graphic novel. In passato si era parlato proprio di una serie su Lord John Grey, con l’attore David Berry che aveva rivelato l’esistenza di una sceneggiatura e di un contratto firmato durante la stagione 4. Il progetto era stato poi accantonato, ma l’interesse per il personaggio non è mai scomparso.

Per ora, l’attenzione resta concentrata sull’ultima stagione della serie principale, che debutterà il 6 marzo e si concluderà l’8 maggio. Solo dopo il finale si capirà quale sarà la prossima direzione dell’universo televisivo di Outlander. Ma una cosa sembra certa: la fine della storia di Claire e Jamie non coinciderà con la fine del franchise.