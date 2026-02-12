Cinefilos Podcast, online l’Episodio 3: “Carnevale al cinema: maschere e identità segrete”

È disponibile da oggi il terzo episodio del Podcast di Cinefilos, lo spazio audio dedicato all’approfondimento cinematografico e alle grandi tematiche che attraversano il grande schermo.

Il nuovo appuntamento, intitolato “Carnevale al cinema: maschere e identità segrete”, esplora uno dei simboli più potenti e affascinanti della storia del cinema: la maschera. Non solo oggetto scenico o elemento estetico, ma vero e proprio dispositivo narrativo capace di raccontare potere, ambiguità, trasformazione e doppia identità.

A condurre l’episodio è Camilla Tettoni, che guida l’ascoltatore in un viaggio tra cinema d’autore, thriller psicologici e immaginario collettivo, interrogandosi sul significato più profondo del nascondere – o rivelare – il proprio volto.

La maschera come simbolo narrativo nel cinema

Dal Carnevale veneziano alle storie di identità segrete, la maschera è da sempre uno degli strumenti più potenti del racconto cinematografico. Nel corso dell’episodio si analizza come questo elemento scenico diventi metafora di desideri repressi, conflitti interiori e giochi di potere.

La maschera protegge, ma allo stesso tempo espone. Nasconde l’identità, ma spesso rivela la verità più profonda dei personaggi. È proprio questa ambivalenza a renderla centrale in molte opere cinematografiche che hanno segnato l’immaginario collettivo.

Un nuovo appuntamento con il Podcast di Cinefilos

Con questo terzo episodio, il Podcast di Cinefilos prosegue il suo percorso di analisi e riflessione sui temi che attraversano il cinema contemporaneo e classico. Dopo aver esplorato il potere delle serie nel precedente appuntamento, l’attenzione si sposta ora sull’identità, sull’apparenza e sul confine sottile tra ciò che mostriamo e ciò che siamo davvero.

L’episodio è disponibile su Spotify e sulle principali piattaforme di streaming audio.

Per ascoltare “Carnevale al cinema: maschere e identità segrete” basta cercare Cinefilos Podcast su Spotify.