Prime Video presenta le produzioni Original internazionali di punta del 2026

I film e le serie non in lingua inglese su Prime Video stanno appassionando più che mai il pubblico globale. Oggi si è tenuto a Londra il primo Prime Video Presents: International Originals, uno showcase che ha presentato una selezione dei più importanti film e serie International Original di Prime Video destinati a conquistare il pubblico di tutto il mondo nel 2026. Introdotto da Kelly Day, Vice President di Prime Video & Amazon MGM Studios International, e condotto da Nicole Clemens, Vice President degli International Originals di Amazon MGM Studios, insieme ai team di tutto il mondo, l’evento ha visto la partecipazione degli attori Stanley Tucci, Nicole Wallace, Park Min-young e Wi Hajun, delle attrici e registe Dolores Fonzi e Alia Bhatt e della scrittrice Mercedes Ron.

Nel corso dell’evento, Kelly Day ha rivelato che i film in lingua spagnola del franchise Culpables (È Colpa Mia?, È Colpa Tua?, È Colpa Nostra?) sono stati visti da oltre 100 milioni di spettatori nel mondo. I tre film, basati sulla trilogia bestseller del New York Times di Mercedes Ron, hanno raggiunto il primo posto in oltre 170 Paesi al momento del lancio, con oltre il 90% degli spettatori da paesi diversi dalla Spagna.

Durante la sua introduzione, Kelly Day, Vice President of Prime Video & Amazon MGM Studios International, ha dichiarato: “Prime Video è dove lo storytelling internazionale prospera. Stiamo notando che il pubblico di tutto il mondo scopre e apprezza sempre più film e serie provenienti da altri Paesi. Questo sta accadendo sempre più spesso, e Prime Video è al centro di questo fenomeno”.

Day ha poi aggiunto: “Le innovazioni tecnologiche che abbiamo introdotto, personalizzando il servizio in base al Paese di origine e alle preferenze linguistiche, permettono agli spettatori, ovunque siano, di godersi f ilm e serie provenienti da altri Paesi del mondo. Lo streaming ha reso tutto questo possibile, grazie alla comunicazione sui social, alla personalizzazione, ai progressi tecnologici e all’AI, permettendoci di offrire raccomandazioni sempre più mirate e un numero molto più ampio di sottotitoli e doppiaggi in oltre 30 lingue”.

A riprova dell’impegno di Prime Video nell’investire in IP e franchise letterari, Nicole Clemens ha annunciato che Amazon MGM Studios sta sviluppando l’ultimo libro di Mercedes Ron, 30 sunsets para enamorarte (dalla serie di libri Bali), che segna il primo adattamento americano di un’opera dell’autrice spagnola. L’accordo di sviluppo fa parte della collaborazione di Prime Video che ha preso il nome di “House of Ron”, e che comprende 10 adattamenti per lo schermo dai libri dell’autrice. Clemens ha inoltre presentato la Top 10 degli International Originals non in lingua inglese più visti nell’ultimo anno, che hanno registrato ascolti record a livello globale. Nella classifica figurano cinque diversi Paesi, a testimonianza delle abitudini di visione sempre più diversificate e della crescente popolarità presso il pubblico globale di una programmazione internazionale.

Top 10 degli International Originals non in lingua inglese su Prime Video nell’ultimo anno (in base ai risultati globali):

È Colpa Nostra? (Film, Spagna, ottobre 2025) Maxton Hall – Il mondo tra di noi, Stagione 2 (Serie, Germania, novembre 2025) The Tank (Film, Germania, gennaio 2026) The Calendar Killer (Film, Germania, gennaio 2025) The Family Man, Stagione 3 (Serie, India, novembre 2025) Dimmelo Sottovoce (Film, Spagna, dicembre 2025) Panchayat, Stagione 4 (Serie, India, giugno 2025) Tremembé (Serie, Brasile, ottobre 2025) Mentiras (Serie, Messico, giugno 2025) Paatal Lok, Stagione 2 (Serie, India, gennaio 2025)

Star davanti e dietro la macchina da presa si sono unite a Clemens e ai regional executives di Amazon MGM Studios Nicole Morganti (Head of Southern Europe Originals), Tara Erer (Head of Northern Europe Originals), Javiera Balmaceda (Head of Latin America, Canada & Australia Originals), oltre al Vice President di Prime Video APAC, Gaurav Gandhi, e a Nikhil Madhok (Head of India Originals). Moderato dalla critica cinematografica e televisiva Rhianna Dhillon, l’evento ha esplorato temi quali la costruzione di franchise globali, il coinvolgimento del pubblico più giovane, le storie incentrate sulle donne, la popolarità delle produzioni coreane, degli anime e degli Original indiani, nonché le opportunità offerte dagli IP internazionali e dai contenuti non in lingua inglese per un pubblico globale.

Durante la presentazione, Nicole Clemens, Vice President of International Originals di Amazon MGM Studios, ha aggiunto: “Ci sono tantissime opportunità di portare storie, personaggi e straordinari talenti locali ad un pubblico globale, e stiamo già assistendo a un grande successo sia per Prime Video sia per questi incredibili talenti”.

Lo showcase ha presentato in anteprima una selezione di International Original in arrivo nel 2026 e destinati ad affermarsi presso il pubblico di tutto il mondo, accompagnati alcune conversazioni con i talenti creativi. Tra questi: la serie cilena La casa degli spiriti, con Nicole Wallace e Dolores Fonzi; Don’t Be Shy (India), prodotto da Alia Bhatt per Eternal Sunshine Productions; la produzione Franco-Italiana Masterplan, con Stanley Tucci; il coreano Siren’s Kiss, con Park Min-Young e Wi Hajun; È colpa tua: Londra (Regno Unito) e Drawn Together (Spagna), adattamenti dai bestseller di Mercedes Ron. Tra le altre anteprime,il film italiano Love Me Love Me, basato sul libro in lingua italiana di maggior successo pubblicato su Wattpad; FIST OF THE NORTH STAR: HOKUTO NO KEN (Giappone), che reinterpreta la celebre serie manga in una nuova esperienza d’animazione; Betty La Fea: The Story Continues, Stagione 3 (Colombia), che segue l’iconico ritorno di “Betty” dal franchise originale; Toi + Moi – Seuls contre tous (Francia), tratto dalla trilogia bestseller francese; e gli spagnoli Perfect Liars, basato sul libro più letto su Wattpad con 140 milioni di letture; e Apocalypse Z: Part II, sequel della fortunata storia post-apocalittica.

Durante l’evento, Gaurav Gandhi, Vice President di Prime Video APAC, ha presentato i film e le serie provenienti dalla regione APAC, sottolineando la recente popolarità dei contenuti coreani e degli anime. Ha dichiarato: “Se guardiamo all’area APAC, ci rendiamo conto di avere l’opportunità straordinaria di prendere contenuti locali eccezionali da diversi ecosistemi di intrattenimento in questa regione e portarli nel mondo. C’è un enorme interesse al di fuori del Paesi d’origine per i contenuti provenienti da quest’area — che si tratti di anime giapponesi, Korean drama o film e serie indiani. Di fatto, oggi questi sono tra i titoli più visti su Prime Video al di fuori dei rispettivi Paesi di produzione. L’opportunità è immensa e, come servizio globale, siamo in una posizione ideale per valorizzare i contenuti asiatici sulla scena mondiale”.

Durante una conversazione sulla sua partnership “House of Ron” con Amazon MGM Studios, l’autrice Mercedes Ron ha dichiarato: “È stato incredibile, lavoriamo insieme da tre anni e sento che Amazon si fida di me e io posso fidarmi di loro. E se dovessi evidenziare una cosa, direi che Amazon ama davvero questo tipo di storie (Young Adult), comprende il fandom e lo rispetta profondamente. Per questo penso che l’opinione comune sia che Amazon stia realizzando i migliori adattamenti da romanzi”.

Nel corso di un dialogo con l’attrice Nicole Wallace, quest’ultima ha dichiarato:

Commentando il suo accordo di esclusiva con Amazon MGM Studios: “Per me il contratto di esclusiva rappresenta un’opportunità straordinaria, la prova di una grande fiducia da parte di una piattaforma come Prime Video nei miei confronti e la possibilità di contare sulla serenità e la tranquillità derivanti dal fatto di avere qualcuno come loro che mi sostiene e la possibilità di trovare storie e personaggi incredibili”.

Parlando de La casa degli spiriti: “È un adattamento straordinario, molto rispettoso, realizzato con grande ammirazione per l’opera originale da parte di tutti coloro che vi hanno lavorato, e credo che questo emerga chiaramente dal risultato finale. Penso che tutti siano stati molto consapevoli del tipo di storia che volevamo raccontare; i costumi, il trucco, tutto è così bello. Penso sia uno dei set più straordinari in cui abbia mai lavorato”.

Sul confronto tra i suoi ruoli in Culpables e Postcards from Italy: “Non ce ne sono davvero (somiglianze). Mia rappresenta l’idea che abbiamo di una ragazza newyorkese con molti soldi, che può fare ciò che vuole della propria vita; mentre Noah è l’opposto, viene da una famiglia molto umile ed è ovviamente un contesto culturale completamente diverso. Ed è proprio questo che mi piace di Postcards from Italy, quel contrasto tra l’Italia e gli Stati Uniti”.

A proposito di Masterplan, Stanley Tucci ha dichiarato: “Ho pensato che fosse uno dei personaggi migliori che abbia mai letto ed ero entusiasta che mi fosse stato chiesto di interpretarlo, è il sogno di ogni attore… Il cast internazionale è fantastico, Victor è un attore straordinario, Simona è meravigliosa e Thomas è un regista di grande esperienza… Le location sono spettacolari e il progetto ha tutto ciò che si può desiderare”.

Tutti i film e le serie qui elencati saranno disponibili in oltre 30 lingue, con sino a 36 opzioni di sottotitoli e 22 lingue per il doppiaggio, in 240 Paesi e territori nel mondo nel 2026. Prime Video offre inoltre suggerimenti personalizzati in base al Paese e alle preferenze linguistiche degli spettatori.

Prime Video è una destinazione di intrattenimento completa che offre agli utenti un’ampia selezione di contenuti premium in un’unica applicazione disponibile su migliaia di dispositivi. Tra i contenuti premium figurano serie TV e film prodotti da Amazon MGM Studios, successi americani e mondiali e International Original prodotti a livello globale, oltre a esclusive molto amate dal pubblico come Nove perfetti sconosciuti e Those About To Die. Gli utenti di Prime Video possono crearsi la propria offerta personalizzata grazie a decine di abbonamenti a canali aggiuntivi disponibili per ampliare le opzioni di visione; inoltre, tutti i clienti Amazon possono noleggiare e acquistare titoli, inclusi blockbuster e classici, tramite il Prime Video Store, e possono usufruire di una selezione di contenuti supportati dalla pubblicità.