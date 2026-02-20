HomeCinema News2026

Tron: Ares, svelato il ritorno scartato di Cillian Murphy nei nuovi concept art

Di Redazione

-

Cillian Murphy 2024
Cillian Murphy arriva alla 76ª edizione dei Directors Guild Of America (DGA) Awards. Foto di Image Press Agency via Depositphotos.com

Un nuovo concept art rivela che Cillian Murphy avrebbe potuto fare ritorno nel franchise di Tron: Ares, ma l’idea è stata poi scartata durante lo sviluppo del film.

In Tron: Legacy, Murphy era apparso in un cameo nei panni di Edward Dillinger Jr., figlio dell’iconico Ed Dillinger (interpretato da David Warner nel film originale del 1982). Il personaggio, capo del team software di ENCOM, non è però tornato nel nuovo capitolo della saga.

Il concept art mostra Murphy nei panni del nuovo Sark

Il concept artist Phil Saunders ha condiviso su Instagram alcune illustrazioni che mostrano Murphy con l’iconico costume di Sark. Secondo quanto raccontato dallo stesso Saunders, il production designer Darren Gilford gli avrebbe chiesto, nelle prime fasi di lavorazione, di realizzare un’illustrazione di Murphy come “nuovo Sark”, forse per invogliare l’attore a riprendere il ruolo di Dillinger Jr.

Saunders ha spiegato che il design era ispirato allo stile del leggendario Moebius e che erano state sviluppate diverse varianti prima di scegliere quella definitiva. Tuttavia, l’idea non si è concretizzata e Murphy non è comparso nel film.

Il regista Joachim Rønning ha chiarito che l’assenza del personaggio è stata una scelta legata alla nuova direzione creativa del progetto. Tron: Ares punta infatti a raccontare una storia inedita, evitando un eccessivo ricorso al fan service e ai personaggi legacy. Rønning ha inoltre sottolineato che, in alcuni casi, sono anche gli attori a scegliere di non tornare.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Phil Saunders (@philjdsaunders)

Nel film, il ruolo legato alla famiglia Dillinger viene affidato a Evan Peters, che interpreta Julian Dillinger, nipote di Ed e nuovo CEO della Dillinger Systems. Nel finale, il personaggio indossa proprio il costume di Sark, elemento che rende ancora più curiosa la versione alternativa pensata per Murphy.

Diretto da Rønning e scritto da Jesse Wigutow, Tron: Ares segue un programma di intelligenza artificiale proveniente dalla Grid che viene inviato nel mondo reale per una missione pericolosa, segnando il primo contatto tra l’umanità e entità digitali autonome. Nel cast figurano anche Jared Leto, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Gillian Anderson e Jeff Bridges, che riprende il ruolo di Kevin Flynn.

Il concept art riaccende dunque la curiosità dei fan: cosa sarebbe successo se Murphy fosse davvero tornato nell’universo digitale di Tron?

ALTRE STORIE

