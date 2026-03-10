Elijah Wood non vuole che qualcun altro interpreti Frodo “finché sarò vivo e in grado di farlo”

Elijah Wood non conferma né smentisce il suo potenziale ritorno nei panni di Frodo nel prossimo film diretto da Andy Serkis, Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, ma l’attore di lunga data ha dichiarato che non vorrebbe che nessun altro assumesse il ruolo fintanto che lui è “vivo e in grado” di interpretarlo. In una nuova intervista con The Times U.K., l’attore ha riconosciuto che il suo collega Ian McKellen ha rivelato alcuni dettagli sul film ai fan durante una convention lo scorso anno.

“Non è stato annunciato ufficialmente, ma durante una convention lo scorso agosto, Ian ha in qualche modo svelato il segreto”, ha detto Wood alla pubblicazione. “Quindi ci sono buone possibilità. Non posso dire nulla di ufficiale finché non verrà annunciato, ma posso dire che sono entusiasta all’idea di un altro film. È sempre un po’ snervante quando si parla di nuovi film per un mondo come la Terra di Mezzo. Tutti diventano un po’ protettivi e sperano che mantenga il suo livello di integrità, ma questa storia è divertente, emozionante. C’è una sensazione genuina di riunire la banda“.

In uscita alla fine del 2027, Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum racconterà la storia di ciò che è accaduto tra la fine della trilogia prequel Lo Hobbit e l’inizio de Il Signore degli Anelli. “Sono semplicemente entusiasta”, ha continuato Wood. Quando l’intervistatore ha fatto notare che McKellen aveva precedentemente dichiarato che non avrebbe permesso a nessun altro di interpretare Gandalf, Wood ha risposto: “Beh, no, e lo capisco perfettamente. Neanch’io vorrei che qualcun altro interpretasse Frodo finché sarò vivo e in grado di farlo. E capisco anche quanto sarà divertente: quando sarai al cinema e vedrai il cappello girarsi e sarà Gandalf. Perché anch’io sono un fan e sono entusiasta di vedere come andrà a finire“.

La sinossi di Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum

Per quanto riguarda la trama, invece, TheOneRing.net ha ora rivelato una potenziale sinossi per Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, svelando diversi dettagli chiave sul prossimo prequel:

“Prima della Compagnia, l’ossessione di una creatura detiene la chiave per la sopravvivenza della Terra di Mezzo… o la sua rovina. In Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, incontriamo il giovane Smeagol, un emarginato attratto dai ninnoli e dalle malizie, molto prima che l’Unico Anello lo consumasse e iniziasse la sua tragica discesa verso la creatura torturata e ingannevole che è Gollum. Con l’anello perso e portato via da Bilbo Baggins, Gollum si trova costretto a lasciare la sua caverna per cercarlo.

Gandalf il Grigio chiama Aragorn per rintracciare la sfuggente creatura la cui conoscenza del luogo in cui si trova l’anello potrebbe far pendere la bilancia a favore del Signore Oscuro Sauron. Ambientato nel periodo oscuro tra la scomparsa di Bilbo nel giorno del suo compleanno e la formazione della Compagnia, questo pericoloso viaggio attraverso gli angoli più oscuri della Terra di Mezzo rivela verità inconfessabili, mette alla prova la determinazione del suo futuro re ed esplora l’anima frammentata e il passato di Gollum, uno dei personaggi più enigmatici di Tolkien.

Diretto dal membro del cast originale Andy Serkis, prodotto da Peter Jackson e scritto e prodotto da Fran Walsh e Phillipa Boyens, il team creativo dietro la trilogia vincitrice di Oscar, questo film live-action fa da ponte tra gli amati film con nuovi personaggi, eroi che ritornano e una storia delle origini profondamente coinvolgente che resetta il palcoscenico e cambia tutto ciò che sapete sulla leggendaria trilogia de Il Signore degli Anelli”.