James Cameron parla delle possibilità di Avatar 4 e anticipa cambiamenti per Varang

Durante una conferenza stampa ai Saturn Awards, James Cameron ha infatti parlato delle prospettive di Avatar 4, rivelando di essere abbastanza sicuro che il film verrà realizzato. Inoltre, ha confermato che la storia di Varang verrà ampliata, un cambiamento di piani che rettificherà alcuni elementi della sua rappresentazione nel film precedente.

“Per essere chiari, non abbiamo ancora deciso di andare avanti. Ma se lo facessi – cosa che ritengo probabile, ma non al 100% – impareremmo sicuramente dalle lezioni di tutti e tre i film”, ha affermato Cameron. “Dopo Fuoco e Cenere, Varang potrebbe aver bisogno di essere riscritta un po’ in futuro. Ha semplicemente preso il suo posto tra tutti gli altri, perché ci sono molti personaggi e trame che si intrecciano nella storia. Quindi, sì, potremmo volerla rendere un po’ più prominente“, ha aggiunto il regista.

“Ma va bene così. È un bel problema da avere quando il pubblico reagisce davvero a un elemento. In La via dell’acqua, il pubblico ha reagito in modo davvero clamoroso a Payakan. È stato letteralmente il personaggio più apprezzato del film. Non l’ho detto agli attori. Ma è come dire: “Immagino che faremo meglio a inserire Payakan in Fuoco e Cenere”. Si impara man mano che si va avanti. È un processo in evoluzione”, ha concluso il regista.

Riguardo all’espansione della storia di Varang nel prossimo film, Cameron l’ha paragonata al ruolo di Payakan in Avatar: Fuoco e Cenere (leggi qui la recensione). Inizialmente non era previsto che il giovane tulkun avesse un ruolo così importante nel terzo film. Tuttavia, dato il riscontro positivo del pubblico nei confronti del personaggio, era logico che apparisse di più nel film successivo.

Sebbene non sia chiaro come Varang si collegherà al prossimo capitolo della serie, il terzo capitolo della saga termina con la scomparsa del leader Mangkwan dopo la battaglia finale. Ma lei è ancora viva, il che indica che avrà un ruolo importante da svolgere quando arriverà il prossimo capitolo. Resta da vedere quanto sarà importante.

In ogni caso, i commenti di Cameron sono un buon segno per il futuro della saga. Anche se il terzo film è stato quello con il minor incasso al botteghino, con 1,482 miliardi di dollari a fronte di un budget stimato di 350-400 milioni di dollari, è stato comunque un successo mondiale. Ciò rende molto probabile che Avatar 4 uscirà nel dicembre 2029, come previsto in precedenza.

Con il suo ritorno ci sarà anche una storia più approfondita per Varang, il cui arco narrativo sembra essere intrinsecamente legato a Quaritch. È possibile che i due si riuniscano dopo gli eventi del terzo film, questa volta tramando un altro piano contro la famiglia Sully in un nuovo ambiente. Tuttavia, non è chiaro quale sarà questo piano, se la storia dovesse andare in quella direzione.

Per ora, sembra che Cameron abbia in serbo molti progetti ambiziosi per Avatar 4, il che fa ben sperare per il futuro del franchise. Grazie al numero di personaggi di alto profilo che ora fanno parte dei film, Varang ha l’opportunità di ampliare il suo tempo sullo schermo interagendo con altri eroi e cattivi.

Avatar 4 dovrebbe uscire nelle sale il 21 dicembre 2029.

