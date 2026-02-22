HomeCinema News2026

Evil Dead Wrath entra ufficialmente in produzione: nuovo film in arrivo dopo Evil Dead Burn

Di Redazione

-

Evil-dead-rise-immagine

Nuovi Deadite stanno per tornare sul grande schermo. Warner Bros. ha confermato che il nuovo capitolo della saga horror si intitolerà Evil Dead Wrath ed è ufficialmente entrato in produzione. L’annuncio arriva mentre l’attesa cresce per Evil Dead Burn, previsto in uscita il 24 luglio 2026.

Il franchise creato da Sam Raimi si prepara dunque a un doppio rilancio, con due nuovi capitoli in sviluppo ravvicinato.

Francis Galluppi dietro la macchina da presa

A dirigere Evil Dead Wrath sarà Francis Galluppi, autore dell’acclamato Last Stop in Yuma County, che ha ottenuto un impressionante 97% su Rotten Tomatoes. Per il regista si tratta di un salto importante verso un franchise storico dell’horror contemporaneo.

Al momento non sono stati diffusi dettagli sulla trama, ma il cast include Zach Gilford, Charlotte Hope, Jessica McNamee, Josh Helman, Ella Newton, Elizabeth Cullen ed Ella Oliphant.

Raimi figura tra i produttori, mentre Bruce Campbell – storico volto di Ash Williams – è coinvolto come produttore esecutivo. La continuità con l’identità originale della saga, dunque, sembra garantita.

L’inizio delle riprese lascia pensare a un’uscita nel 2027, anche se non è ancora stata annunciata una data ufficiale.

Prima però tocca a Evil Dead Burn

Prima dell’arrivo di Wrath, sarà Sébastien Vaniček a riportare i Deadite nelle sale con Evil Dead Burn. Il regista ha definito il film un’esperienza “viscerale”, dichiarando di voler lasciare il pubblico “fisicamente esausto” al termine della visione.

Il film sarà interpretato da Luciane Buchanan, Hunter Doohan, Tandi Wright e Souheila Yacoub.

L’ultimo capitolo uscito, Evil Dead Rise, aveva incassato oltre 147 milioni di dollari nel mondo, ottenendo recensioni generalmente positive per inventiva e brutalità delle sequenze horror. Un risultato che ha convinto Warner Bros. a investire nuovamente sul marchio.

Con due nuovi film in arrivo, Evil Dead si conferma una delle proprietà horror più solide del catalogo Warner. Molto dipenderà dall’accoglienza di Burn quest’estate, ma l’avvio delle riprese di Wrath dimostra che lo studio crede fortemente nel futuro sanguinoso del franchise.

