Cime Tempestose supera 150 milioni al box office: per Margot Robbie è il primo grande traguardo globale dopo Barbie

Di Redazione

-

Margot Robbie attrice
L'attrice e produttrice cinematografica Margot Robbie arriva alla premiere di Los Angeles del film “Saltburn” della Amazon MGM Studios. Foto di Image Press Agency via Depositphotos.com

Cime Tempestose continua la sua corsa al box office mondiale e raggiunge un traguardo importante: 151,7 milioni di dollari globali in soli dieci giorni. Il nuovo adattamento del romanzo di Emily Brontë, scritto e diretto da Emerald Fennell, diventa così il primo film di Margot Robbie a superare i 150 milioni dopo Barbie.

Il film, che vede Robbie nel ruolo di Catherine Earnshaw accanto a Jacob Elordi nei panni di Heathcliff, aveva già segnato il miglior debutto domestico del 2026 con 32,8 milioni di dollari nel weekend di San Valentino. Ora, alla fine del secondo weekend, il totale si divide tra 60 milioni negli Stati Uniti e 91,7 milioni nei mercati internazionali.

Un’inversione di tendenza dopo il flop del 2025

Margot Robbie e Jacob Elordi in Cime tempestose
Margot Robbie e Jacob Elordi in Cime tempestose. Immagine tratta dal trailer del film.

Il risultato è particolarmente significativo per Robbie, che nel 2025 aveva vissuto un momento complicato con A Big Bold Beautiful Journey, fantasy romantico rivelatosi un flop con appena 20,2 milioni di dollari incassati a fronte di un budget di circa 45 milioni.

Con Cime Tempestose, l’attrice torna quindi a un livello di performance commerciale più vicino ai suoi grandi successi. In totale, sono solo 11 i film della sua carriera ad aver superato la soglia dei 150 milioni globali, a partire da The Wolf of Wall Street (389,8 milioni). Prima di Barbie, l’ultimo titolo a riuscirci era stato The Suicide Squad con 168,7 milioni.

Dove può arrivare al box office?

Il ritmo attuale lascia intendere che il film possa superare rapidamente altri titoli importanti della filmografia dell’attrice, come Peter Rabbit 2: The Runaway (157,2 milioni), Focus (168,1 milioni) e Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) (205,3 milioni).

Anche senza raggiungere cifre superiori – che richiederebbero di avvicinarsi ai 357,2 milioni di The Legend of Tarzan – l’adattamento di Fennell si posizionerebbe comunque tra i sette maggiori incassi della carriera di Robbie.

Resta però una variabile decisiva: la redditività. Con un budget di produzione stimato in 80 milioni di dollari e costi di marketing che avrebbero raggiunto i 100 milioni, il film dovrebbe arrivare intorno ai 360 milioni globali per rientrare pienamente delle spese.

Per ora, Cime Tempestose ha centrato un obiettivo simbolico ma fondamentale: rilanciare Margot Robbie al centro del box office internazionale dopo il fenomeno Barbie. La vera domanda è se la corsa potrà trasformarsi in un successo pienamente sostenibile sul lungo periodo.

