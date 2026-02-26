Festival di Cannes 2026: Park Chan-wook presidente di giuria

Park Chan-wook presiederà la giuria della 79ª edizione del Festival di Cannes. Il celebre regista, sceneggiatore e produttore sudcoreano succederà all’attrice francese Juliette Binoche, la cui giuria ha assegnato la Palma d’Oro al film drammatico iraniano di Jafar Panahi “Un semplice incidente”.

Noto per le sue opere barocche e sovversive, Park ha una lunga storia con Cannes. Ha presentato il suo primo lungometraggio, “Oldboy”, al festival del 2004, dove ha vinto il Gran Premio e in seguito è diventato un film cult. Da allora è tornato in concorso con la maggior parte dei suoi film, tra cui “Thirst”, che ha vinto il Premio della Giuria nel 2009, “The Handmaiden” nel 2016 e “Decision to Leave”, che ha vinto il premio per il miglior regista nel 2022.

“L’inventiva, la maestria visiva e la propensione di Park Chan-wook a catturare i molteplici impulsi di donne e uomini con destini strani hanno regalato al cinema contemporaneo alcuni momenti davvero memorabili”, hanno dichiarato in una dichiarazione congiunta la presidente del festival Iris Knobloch e il direttore Thierry Frémaux. “Siamo lieti di celebrare il suo immenso talento e, più in generale, il cinema di un paese profondamente impegnato nell’interrogarsi sul nostro tempo”.

Park diventerà così il primo presidente sudcoreano del Festival di Cannes nei suoi 79 anni di storia. Wong Kar-wai è l’unico altro regista asiatico ad aver presieduto la giuria, 20 anni fa. Park, il cui ultimo film “No Other Choice” (leggi qui la recensione) è stato nominato per tre Golden Globe, ha dichiarato: “Il teatro è buio affinché possiamo vedere la luce del cinema. Ci chiudiamo all’interno della sala affinché le nostre anime possano essere liberate attraverso la finestra del film”.

“Essere chiusi in una sala per guardare film e chiusi di nuovo per partecipare al dibattito con i membri della giuria, questo doppio confinamento volontario è qualcosa che attendo con grande anticipazione”, ha continuato. Alludendo alle guerre in corso e alle tensioni politiche, ha affermato: “In questa epoca di odio reciproco e divisioni, credo che il semplice atto di riunirsi in un cinema per guardare insieme un film, con i nostri respiri e i nostri battiti cardiaci allineati, sia di per sé un’espressione commovente e universale di solidarietà”.

Si tratta di un ennesimo sostegno del Festival di Cannes al cinema sudcoreano. Nel 2002, il festival ha assegnato a Im Kwon-taek il premio come miglior regista per “Strokes of Fire”. Bong Joon-ho è diventato il primo regista coreano a vincere la Palma d’Oro nel 2019 per “Parasite” e poi ha fatto la storia vincendo l’Oscar per il miglior film, la miglior regia, la miglior sceneggiatura e il miglior film internazionale. La nomina di Park Chan-wook è dunque l’ennesima dimostrazione dell’influenza che il cinema sudcoreano possiede oggigiorno e non resta a questo punto che attendere di scoprire a quale film Park e la sua squadra di giurati assegneranno la palma d’oro.