Mortal Kombat 2: combattimenti mozzafiato e frasi iconiche nel nuovo epico trailer!

La Warner Bros. ha pubblicato un nuovissimo trailer di Mortal Kombat 2, l’attesissimo sequel che adatta l’iconico videogioco di combattimento. Il film del 2021 ha rilanciato l’adattamento cinematografico del videogioco fantasy di arti marziali, senza seguire la continuità dei due film degli anni ’90. Nel 2022 è stato confermato un sequel con Simon McQuoid che tornerà alla regia.

Il prossimo film ha poi aggiunto Karl Urban, Adeline Rudolph e Tati Gabrielle al cast nei panni dei campioni – ora affiancati da Johnny Cage (Urban) – costretti a combattere l’uno contro l’altro mentre cercano di salvare Earthrealm da Shao Kahn (Martyn Ford). Cage è visto come un partecipante riluttante e un eroe controvoglia, in una situazione ad alto rischio per tutti.

Mentre il primo trailer mette in evidenza l’arrivo di Urban come uno dei personaggi più importanti della serie, Mortal Kombat 2 riporta anche Lewis Tan nei panni di Cole Young, il protagonista originale del film precedente. Sulla base del trailer, l’adattamento della Warner Bros. presenterà molti personaggi amati dai fan, oltre a famose frasi ad effetto come “FINISH HIM!”.

Adattando più elementi che i giocatori riconosceranno, Mortal Kombat 2 può sperare in un maggiore successo commerciale. La sua performance al botteghino potrebbe anche essere favorita dal fatto che più persone hanno familiarità con questa particolare serie di adattamenti e hanno deciso che gli piace, rispetto a quando il reboot è stato inizialmente presentato in anteprima sulla scia della pandemia di COVID-19.

Il cast di Mortal Kombat 2

Mortal Kombat 2 è diretto da Simon McQuoid da una sceneggiatura scritta dallo sceneggiatore di Moon Knight Jeremy Slater. Il sequel vedrà il ritorno di Lewis Tan come Cole Young, Jessica McNamee come Sonya Blade, Josh Lawson come Kano, Tadanobu Asano come Lord Raiden, Mehcad Brooks come Jax, Ludi Lin come Liu Kang, Chin Han come Shang Tsung, Joe Taslim come Bi-Han e Sub-Zero, Hiroyuki Sanada nei panni di Hanzo Hasashi e Scorpion e Max Huang nei panni di Kung Lao.

Il sequel d’azione introdurrà anche una serie di nuovi personaggi oltre al Johnny Cage di Karl Urban, ovvero Adeline Rudolph (Resident Evil) nei panni di Kitana, Tati Gabrielle (You) nei panni di Jade, Martyn Ford (F9) nei panni dell’imperatore Shao Kahn, Damon Herriman di Mindhunter nei panni del demone di Netherrealm Quan Chi, Desmond Chiam (The Falcon and the Winter Soldier) nei panni del Re Edeniano Jerrod e Ana Thu Nguyen (Get Free) nei panni della Regina Sindel. Ulteriori dettagli sulla trama sono ancora tenuti nascosti. Il film è prodotto da James Wan, Michael Clear, Todd Garner e E. Bennet Walsh.

Il film sarà al cinema dal 15 maggio 2026.