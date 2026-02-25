Bride Wars: in lavorazione una serie con Emma Roberts

Peacock sta sviluppando una serie TV basata su Bride Wars con protagonista Emma Roberts.

Il progetto è descritto come una “libera rivisitazione” del film originale del 2009 con Kate Hudson e Anne Hathaway. Emma Roberts interpreterà una wedding planner di una grande città che arriva in North Carolina, scatenando un epico scontro con un’amata wedding planner locale. “Mentre le due donne lottano per organizzare lo stesso matrimonio, la loro rivalità si trasforma rapidamente in uno scontro più ampio sull’amicizia, la comunità e, in definitiva, l’amore”, secondo la sinossi.

Bride Wars non ha ancora un ordine ufficiale per la serie. New Regency sarà lo studio principale dell’adattamento, con 20th Television e UCP come co-studio, mentre Belletrist di Roberts e Crescent Line di Alexandra Milchan saranno i produttori esecutivi. La vincitrice dell’Emmy Sascha Rothchild (“GLOW”, “XO Kitty”, “The Baby-Sitters Club”) è sceneggiatrice e produttrice esecutiva insieme ad Arnon Milchan, Yariv Milchan e Natalie Lehmann per New Regency; Roberts, Karah Preiss e Matt Matruski per Belletrist; e Alexandra Milchan e Martin Salgo per Crescent Line.

L’originale Bride Wars raccontava la storia di due migliori amiche d’infanzia (interpretate da Hudson e Hathaway) che diventano rivali quando sono costrette a condividere la stessa location e data delle nozze. Diretto da Gary Winick, il film è stato distribuito dalla 20th Century Fox e ha incassato 115 milioni di dollari al botteghino globale. Il film è stato rifatto in Cina nel 2015.

Emma Roberts è attualmente impegnata nella produzione del film “Hal” con Alexander Ludwig, ed è produttrice esecutiva di Tell Me Lies. È rappresentata da Sweeney Entertainment e il suo avvocato è JR McGuiness. Crescent Line e Alexandra Milchan sono rappresentate dall’avvocato Gavin Wise.