Avengers: Doomsday, David Harbour conferma riprese aggiuntive a 10 mesi dall’uscita

Di Gianmaria Cataldo

-

Avengers: Doomsday

Le riprese di Avengers: Doomsday stanno per ricominciare. In una nuova intervista con Extra TV, David Harbour, che interpreta Red Guardian nell’MCU, ha confermato che le riprese del film stanno per ricominciare, dicendo: “Ho lavorato molto. Sono stato molto impegnato. E poi c’è questo piccolo film degli Avengers che abbiamo girato a Londra. Hanno ancora un paio di giorni di riprese da fare”. La star di Stranger Things ha continuato: “Ci andrò presto [e] in realtà andrò a Londra per un paio di giorni. Ci sono ancora alcune riprese da fare per Avengers: Doomsday”.

In un’altra intervista con ET Tonight, l’attore di Thunderbolts* ha anche aggiunto: “Oh cavolo, quel film è enorme… Pensavo che Stranger Things 5 fosse grande, ma questo è il progetto più grande che abbia mai fatto”. Harbour ha anche anticipato qualcosa in più sul Dottor Destino interpretato da Robert Downey Jr.: “Sono davvero entusiasta che possiate vedere cosa sta facendo Downey. È davvero speciale”.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America) e Chris Evans (Captain America).

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
