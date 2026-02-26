Bridgerton – stagione 5: tutto quello che sappiamo finora sulla prossima stagione della serie Netflix

Con la quarta stagione di Bridgerton in piena distribuzione su Netflix, l’attenzione dei fan si è già spostata verso il futuro del drama in costume prodotto da Shondaland. Dopo l’uscita della quarta stagione di Bridgerton, Parte 1 il 29 gennaio e della Parte 2 il 26 febbraio, non sono previsti nuovi episodi nell’immediato, ma la macchina produttiva della serie è tutt’altro che ferma. Anzi, gli indizi disseminati negli ultimi mesi delineano un quadro piuttosto chiaro su ciò che potremmo aspettarci dalla quinta stagione.

Fin dal suo esordio, Bridgerton è stata concepita come una saga a lungo termine, con ogni stagione dedicata alla storia d’amore di uno degli otto fratelli Bridgerton, seguendo — con maggiore o minore fedeltà — i romanzi di Julia Quinn. Dopo Daphne, Anthony, Colin e ora Benedict, il meccanismo narrativo impone un naturale passaggio di testimone. La quarta stagione è infatti incentrata su Benedict Bridgerton (interpretato da Luke Thompson) e sulla sua relazione con Sophie Baek (Yerin Ha), ma la struttura seriale suggerisce che il prossimo protagonista sia già stato deciso da tempo.

Un elemento fondamentale è arrivato nel maggio 2025, quando Netflix ha rinnovato ufficialmente la serie per la quinta e sesta stagione. La showrunner Jess Brownell ha dichiarato di aver già pianificato quali personaggi saranno al centro di entrambe le annate. Questo significa che la stagione 5 non è solo in fase embrionale, ma strutturalmente definita, anche se i dettagli restano sotto embargo. Le riprese, secondo le prime indiscrezioni, potrebbero iniziare già in primavera.

Eloise o Francesca? La corsa a due per guidare la stagione 5

Tutti gli indizi convergono su due nomi: Eloise e Francesca Bridgerton. La logica interna della serie esclude al momento Gregory e Hyacinth, ancora troppo giovani per sostenere una stagione interamente dedicata alla loro storia. La competizione narrativa si riduce dunque a una “corsa a due”, confermata indirettamente anche dalle dichiarazioni della produzione.

Eloise, interpretata da Claudia Jessie, è uno dei personaggi più complessi e moderni della serie. Nei romanzi il suo arco romantico si sviluppa in To Sir Phillip, With Love, dove intraprende una corrispondenza epistolare con Phillip Crane, botanico vedovo. Tuttavia, l’adattamento televisivo ha già modificato profondamente questa traiettoria: Marina Thompson, introdotta nella prima stagione e ancora viva nella serie, è legata a Phillip in un matrimonio privo di passione. Inoltre, Eloise ha dimostrato un atteggiamento critico verso il matrimonio, mostrando interesse per Theo Sharpe, giovane tipografo, prima che la storyline venisse abbandonata.

Queste divergenze alimentano l’ipotesi che la stagione 5 possa reinventare radicalmente la sua storia, distanziandosi ulteriormente dal materiale originale. Eloise rappresenta la tensione tra emancipazione personale e convenzioni sociali, e una sua stagione da protagonista potrebbe accentuare il lato politico e femminista della serie.

Se fosse Francesca: lutto, Scozia e una storia d’amore LGBTQ+

L’alternativa è Francesca, interpretata da Hannah Dodd. Nel romanzo When He Was Wicked, la sua storia si sviluppa attorno al lutto e alla possibilità di un secondo amore dopo la morte del marito John Stirling. Nel finale della quarta stagione, la morte improvvisa di John ha già creato il terreno emotivo per questa evoluzione narrativa.

Nei libri, Francesca si innamora di Michael Stirling, cugino del marito. La serie ha però scelto una strada diversa, trasformando Michael in Michaela e confermando così un possibile sviluppo LGBTQ+ per la storyline. Questo cambiamento non è solo un aggiornamento contemporaneo, ma un segnale di come Bridgerton voglia ampliare il proprio spettro rappresentativo mantenendo la struttura romantica di base.

Il fatto che alla fine della terza stagione Eloise si sia trasferita in Scozia con Francesca, John e Michaela rafforza l’idea che quel contesto geografico possa diventare centrale nella stagione 5. Una narrazione ambientata lontano da Londra permetterebbe inoltre di rinnovare visivamente la serie, mantenendo intatto il fascino dell’estetica Regency.

Produzione, tempistiche e prospettive future della saga

Sebbene Netflix non abbia annunciato una data ufficiale di uscita, la pianificazione pluriennale e il rinnovo anticipato suggeriscono che la stagione 5 potrebbe arrivare tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, considerando i tempi di produzione e post-produzione delle stagioni precedenti. Le riprese previste in primavera indicano che la macchina organizzativa è già in movimento.

Dal punto di vista industriale, Bridgerton resta uno dei titoli di punta della piattaforma, capace di generare engagement globale e discussione social. La scelta di dividere le stagioni in due parti si inserisce in una strategia volta a prolungare la conversazione mediatica, mantenendo alta l’attenzione per mesi.

Qualunque sia la protagonista della stagione 5, la struttura della serie garantisce che tutti e otto i fratelli avranno il loro momento centrale. La vera domanda non è se, ma come verranno rielaborate le storie rispetto ai romanzi di Julia Quinn. Bridgerton ha già dimostrato di saper trasformare il materiale letterario in un prodotto seriale contemporaneo, più inclusivo e meno vincolato alle convenzioni del romance storico. La stagione 5 sarà il banco di prova definitivo per capire se questa evoluzione proseguirà nella stessa direzione.