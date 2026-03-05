Il film prequel di Ocean’s Eleven con Margot Robbie subisce una grave battuta d’arresto

Il regista candidato all’Oscar Lee Isaac Chung ha lasciato la Warner Bros e il prequel ancora senza titolo di Ocean’s Eleven con Margot Robbie. Nonostante la sua uscita apparentemente improvvisa dal progetto, un portavoce della Warner Bros. ha rivelato che non ci sono stati attriti tra Chung e il resto del team creativo. Lo studio di produzione ha spiegato che, sebbene il regista se ne sia andato a causa di divergenze creative, ha lasciato in buoni rapporti. In una dichiarazione esclusiva a Deadline, il portavoce ha affermato: “Si tratta di una separazione amichevole dovuta a divergenze creative”.

Anche i rappresentanti della Warner Bros. e della LuckyChap (la società di produzione di Robbie) hanno parlato molto bene di Chung dopo la sua uscita. Lo hanno descritto come un regista visionario che è stato una risorsa “inestimabile” per loro durante la sua permanenza nel prequel di Ocean’s Eleven. Gli studios hanno anche chiarito che questa non sarà l’ultima volta che lavoreranno con il regista, poiché non vedono l’ora di collaborare con lui in futuro.

“Lee Isaac è un talento cinematografico unico, la cui visione e collaborazione sono state preziose per la Warner Bros. e la LuckyChap durante questo percorso. La nostra esperienza con lui ha solo rafforzato il nostro entusiasmo di collaborare insieme a progetti futuri”, sono le parole espresse a riguardo.

Mentre la Warner Bros. si avvicina alla conclusione dell’accordo con la Paramount, il prossimo film Ocean’s Eleven rimane una priorità per lo studio. La casa di produzione è quindi ora attualmente alla ricerca di un nuovo regista. Sebbene i dettagli della trama siano ancora segreti, la sceneggiatura è stata scritta da Carrie Solomon e rimarrà fedele ai personaggi originali di George Clayton Johnson e Jack Golden Russell. Al momento della pubblicazione di questo articolo, non è però ancora stata resa nota la data ufficiale di uscita del prequel con Margot Robbie.

