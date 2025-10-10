HomeCinema News2025

Bradley Cooper si unisce a Margot Robbie nel prequel di Ocean’s Eleven

Di Gianmaria Cataldo

È un momento emozionante per la serie Ocean’s: dopo che la star originale George Clooney ha confermato che Ocean’s 14 è in fase di sviluppo e che le riprese potrebbero iniziare il prossimo anno, c’è stato un importante cambiamento nei piani per il prequel di Ocean’s Eleven. Il prequel, che sarebbe ambientato nell’Europa degli anni ’60, era stato annunciato per la prima volta nel 2022 con Margot Robbie come produttrice e protagonista.

Anche Ryan Gosling, co-protagonista di Robbie in Barbie, era in trattative per unirsi al cast. Tuttavia, fonti hanno ora riferito a Deadline che Bradley Cooper è in trattative per unirsi al cast, senza alcun riferimento a Gosling. Mentre Gosling sembra aver abbandonato il progetto, Lee Isaac Chung di Twisters sarebbe ancora alla regia.

Cooper sarebbe molto amico di Robbie da anni e desidererebbe lavorare con lei da tempo; i due candidati all’Oscar non hanno ancora recitato insieme in nessun film. La notizia arriva prima dell’uscita del prossimo film diretto da Bradley, la commedia Is This Thing On? con lui stesso, Will Arnett e Laura Dern, che uscirà nelle sale statunitensi il 19 dicembre.

Nel cinema d’autore, Cooper è noto anche per aver recitato e/o diretto American Sniper, A Star Is Born, Il lato positivo e Maestro. Dopo il successo ottenuto con The Wolf of Wall Street, la popolarità di Robbie è invece cresciuta sempre di più, portando al fenomeno culturale di Barbie. Grazie al successo ottenuto come produttrice di questo progetto, Robbie ha ora la possibilità di cimentarsi in progetti come il prequel di Ocean’s Eleven.

La serie di film sulle rapine è stata per decenni una delle preferite da Hollywood e dai fan; sebbene il franchise sia iniziato con Ocean’s Eleven del 1960, ha trovato nuova vita quando Steven Soderbergh ha diretto la versione del 2001. Questo ha portato a due sequel, Ocean’s Twelve del 2004 e Ocean’s Thirteen del 2007, oltre allo spin-off Ocean’s 8 del 2018.

La serie ha sempre attirato talenti di prim’ordine: tra le star dei film di Ocean’s figurano Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon, Sandra Bullock, Cate Blanchett, Al Pacino e molti altri. Margot Robbie e Bradley Cooper si inseriranno perfettamente in questo elenco. Al momento però non sono noti maggiori dettagli né sulla trama né su quando inizieranno le riprese e, di conseguenza, su quando il film potrebbe uscire in sala.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
