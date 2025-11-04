Benicio del Toro in trattative per il prequel di “Ocean’s” con Margot Robbie

Nel 2026 inizieranno le riprese del prequel di “Ocean’s Eleven”, con Margot Robbie e Bradley Cooper nei ruoli principali. Lee Isaac Chung (“Minari”) sarà il regista, mentre Linus Sandgren (“La La Land”, ‘Saltburn’, “Babylon”) sarà il direttore della fotografia. Secondo alcune indiscrezioni, il premio Oscar Benicio del Toro sarebbe in trattative per entrare a far parte del cast del prequel. Anche se i dettagli sui personaggi rimangono segreti, sembra che del Toro sia stato preso in considerazione per un potenziale ruolo da antagonista.

Del Toro, Robbie e Cooper formano sicuramente un cast avvincente, ma ci sono ancora altri membri del cast che devono essere rivelati. Il film è in fase di sviluppo alla Warner Bros. dal maggio 2022; a un certo punto, Ryan Gosling avrebbe dovuto recitare al fianco di Robbie, con Jay Roach alla regia, ma poi le cose sono cambiate. Non resta a questo punto che attendere l’ufficialità del coinvolgimento di del Toro, come anche di avere ulteriori dettagli sul film.

Cosa riserva il futuro alla saga di Ocean’s

Sebbene i dettagli della trama siano stati definiti “definitivi”, secondo Deadline, Roger Friedman di Showbiz411 aveva precedentemente riportato che il film si sarebbe intitolato ‘Oceans’, con Cooper e Robbie nei panni dei genitori di Danny Ocean, il personaggio interpretato da George Clooney nella trilogia originale. Sempre stando a quanto riportato, nel film prequel gli Ocean insegneranno ai loro figli, i giovani Danny e Debbie (quest’ultima poi interpretata da Sandra Bullock in Ocean’s 8), l’arte di rubare ai ricchi.

Ambientato sullo sfondo del Gran Premio di Monaco del 1962, il progetto è stato descritto come un’elegante avventura vecchio stile ispirata a “Caccia al ladro” di Hitchcock. La sceneggiatura attuale è di Carrie Solomon, autrice del film Netflix del 2024 “A Family Affair”, che non ha però riscosso molto successo. Solomon non ha altri crediti come sceneggiatrice elencati sulla sua pagina IMDb.

Inoltre, George Clooney ha recentemente confermato che girerà “Ocean’s 14” il prossimo anno con Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon e Don Cheadle. Quindi, sì, l’anno prossimo potrebbero essere in produzione due film separati della serie Ocean’s, un prequel e un sequel. Evidentemente la Warner Bros, senza dubbio motivata dall’enorme successo al botteghino, ritiene che sia il momento di rilanciare questo franchise.