The Bear: la stagione 5 sarà l’ultima!

The Bear chiude ufficialmente i battenti. Fonti hanno riferito a Deadline che la commedia drammatica con Jeremy Allen White terminerà con la quinta stagione. La decisione non è una grande sorpresa, dato che il personaggio di White, Carmy Berzatto [SPOILER ALERT], dice a Syd, interpretata da Ayo Edebiri, e Richie, interpretato da Ebon Moss-Bachrach, che lascerà il ristorante e cederà la sua quota alla fine della quarta stagione.

FX ha sempre permesso ai creatori delle serie di successo di decidere come e quando annunciare la stagione finale. Tuttavia, Jamie Lee Curtis ha recentemente svelato il segreto quando ha pubblicato una foto di sé stessa con Abby Elliott, che interpreta la sorella di Carmy, Natalie “Sugar” Berzatto, co-proprietaria del ristorante.

“FINITO AL MEGLIO! Circondata da una troupe straordinaria e da un gruppo di sceneggiatori, produttori e colleghi sul set della serie creata da Chris Storer, ho completato la storia di questa famiglia straordinaria di cui tutti ci siamo innamorati. Ho potuto concluderla con la mia piccola Berzatto bear”, ha scritto l’attrice su Instagram.

White aveva inoltre già dichiarato che l’idea originale dello showrunner era quella di concludere la serie dopo la quarta stagione. The Bear è però poi stato rinnovato per la quinta stagione a luglio, la cui prima TV è ora prevista per la fine dell’anno.

La serie, come noto, è stato un magnete di premi sin dal suo lancio nel 2022. Ha vinto l’Emmy per la migliore serie comica nel 2023, con White, Moss-Bachrach, Edebiri e Storer che hanno vinto tutti premi individuali. Liza Colón-Zayas ha poi vinto il premio come migliore attrice non protagonista in una serie comica nel 2024 e anche Curtis, che dalla seconda stagione interpreta Donna Berzatto, la madre di Carmy e Natalie, ha vinto il premio come migliore attrice guest star in una serie comica.