Lanterns: il primo trailer ufficiale della serie DC sulle Lanterne Verdi!

L’avventura di Hal Jordan e John Stewart nell’universo DC inizia nel nuovo trailer di Lanterns per la prossima serie drammatica della HBO. Kyle Chandler e Aaron Pierre sono i prossimi attori del franchise di James Gunn a portare alcuni dei personaggi più iconici nel Capitolo 1 della DCU: “Dei e mostri” nel 2026. Dopo un primo teaser trailer che è stato svelato, HBO ha ora pubblicato un trailer completo della prossima serie TV DCU, che debutterà nel 2026.

Con il teaser trailer, il pubblico DCU ha potuto vedere per la prima volta il costume di Hal, significativamente diverso dalla versione di Ryan Reynolds del 2011 (e che ha già generato del malumore tra i fan). Si intravede anche la Lanterna di John, mentre l’eroe interpretato da Chandler prende il volo in un momento della scena. I trailer futuri tratteranno probabilmente più approfonditamente le loro costruzioni energetiche.

Chris Mundy di Ozark è lo showrunner e produttore esecutivo della serie insieme a Damon Lindelof di The Leftover e Watchmen e allo scrittore della DC Comics Tom King. HBO descrive la serie DCU come “il nuovo recluta John Stewart e la leggenda Lanterna Hal Jordan, due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre mentre indagano su un omicidio nel cuore dell’America”. La serie TV Lanterns sarà composta da otto episodi per la prima stagione. Lanterns sarà la terza serie del franchise di Gunn, dopo Creature Commandos e Peacemaker.

Il cast di Lanterns sarà composto anche da Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Jason Ritter, insieme a Ulrich Thomsen nel ruolo di Sinestro e Nathan Fillion che riprenderà il ruolo di Guy Gardner. Oltre al film Supergirl e a questa serie, il prossimo film Clayface entrerà a far parte del programma 2026 della DCU, con l’uscita nelle sale prevista per il 23 ottobre di questo horror vietato ai minori. Lanterns della HBO sarà trasmesso in anteprima ad agosto.