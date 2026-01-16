HomeCinema News2026

Glen Powell in trattativa per il film di fantascienza Tesseract

Di Gianmaria Cataldo

-

Glen Powell 2025
Glen Powell partecipa ai CinemaCon Big Screen Achievement Awards. Foto di Image Press Agency via DepositPhotos.com

Glen Powell continua a riempire la sua agenda già fitta di impegni: secondo fonti di Deadline, infatti, sarebbe in trattativa per recitare in Tesseract, progetto che è approdato alla Amazon MGM Studios e alla United Artists di Scott Stuber, con Sam Esmail alla sceneggiatura e alla regia. Tra i produttori figurano Stuber e Nick Nesbitt della UA, Esmail e Chad Hamilton della Esmail Corp. Glen Powell e Dan Cohen della Barnstorm stanno invece negoziando per la produzione.

Come per tutto ciò che riguarda Esmail, i dettagli della trama sono tenuti segreti, tranne il fatto che si tratta di un film di fantascienza originale. Il progetto è un altro pacchetto di alto profilo ottenuto da Stuber da quando ha firmato il suo nuovo contratto con Amazon; recentemente ha ottenuto anche l’ambito Heat 2 di Michael Mann. Una volta concluso l’accordo con Powell, il progetto sarà una priorità assoluta per lo studio, anche se non sarà il prossimo impegno per la star, che sta per girare la seconda stagione di Chad Powers e che probabilmente seguirà con la commedia senza titolo di Judd Apatow alla Universal in primavera.

Powell sta uscendo da un anno intenso che ha visto la partecipazione non solo a Chad Powers di Hulu, che gli è valso una nomination ai Golden Globe, ma anche il suo ruolo da protagonista nel film d’azione fantascientifico della Paramount The Running Man. Quest’anno sembra essere altrettanto intenso, dato che lo vedremo prossimamente nel film della A24 How To Make a Killing al fianco di Margaret Qualley, nonché nel nuovo progetto di J.J. Abrams. Per quanto riguarda Esmail, ha recentemente diretto l’adattamento cinematografico di Il mondo dietro di te con Julia Roberts, Mahershala Ali ed Ethan Hawke.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
