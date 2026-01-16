Prime Video ordina ufficialmente una nuova serie reality su Fallout

Dopo il successo di Fallout, Prime Video ha ordinato una nuova serie che estende il franchise post-apocalittico. È infatti stato dato il via libera a uno spin-off chiamato Fallout Shelter, un reality show di 10 episodi ispirato all’adattamento del videogioco. Studio Lambert, la società di produzione dietro The Traitors e Squid Game – La sfida, sta guidando il reality show con Kilter Films e Bethesda Game Studios.

In Fallout Shelter, i concorrenti prenderanno parte a varie sfide per dimostrare la loro ingegnosità e resilienza mentre competono per un premio in denaro. La serie si svolgerà nei bunker a prova di bomba di Vault-Tec e immergerà i giocatori in un mondo che non avrebbero mai potuto immaginare. Dovranno affrontare numerosi dilemmi e prendere decisioni difficili che influenzeranno il loro futuro nel gioco.

Le sfide saranno un mix di ostacoli su larga scala e “gameplay narrativo”. Secondo un comunicato stampa di Prime Video, l’umorismo nero, il retro-futurismo e la narrazione post-apocalittica dei videogiochi avranno un ruolo fondamentale in Fallout Shelter. Sono attualmente in corso i casting per la serie (tramite Cast It Reach). I potenziali concorrenti devono avere almeno 21 anni ed essere in possesso di un passaporto valido.

Il modulo di iscrizione include una sezione “Chi sei”, in cui i candidati hanno la possibilità di inviare la loro biografia e rivelare quali sono i loro maggiori punti di forza e di debolezza, oltre ad altri requisiti. Sebbene il calendario di produzione non sia stato ancora rivelato, il sito web dedicato al casting afferma che le riprese inizieranno probabilmente nel giugno 2026 e che l’intera competizione si concluderà in sole tre settimane.

Fallout, come noto, è basato sui popolari videogiochi omonimi, con il servizio di streaming che ha debuttato con l’adattamento televisivo nel 2024 ottenendo recensioni entusiastiche e un alto numero di spettatori. La seconda stagione (leggi qui la recensione) è attualmente in streaming settimanale su Prime Video. In essa, Lucy MacLean, interpretata da Ella Purnell parte alla ricerca di suo padre in un ambiente post-apocalittico, affiancata dal Ghoul interpretato da Walton Goggins.

LEGGI ANCHE: