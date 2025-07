Mahershala Ali: 10 cose che forse non sai dell’attore

Mahershala Ali è uno di quegli attori che si è fatto una bella gavetta per trovarsi dove è ora. Dopo aver partecipato a qualche serie televisiva di successo, in ruoli prevalentemente minori, ha debuttato al cinema nel 2008 grazie a Il curioso caso di Benjamin Button. Da quel film in poi la sua carriera non si è più fermata, vincendo anche un Oscar al Miglior attore non protagonista per Moonlight e diventando uno degli interpreti più richiesti del momento.

I film e le serie TV di Mahershala Ali

1. Ha recitato in noti film. Il debutto cinematografico dell’attore avviene nel 2008, con un ruolo marginale nel film di David Fincher Il curioso caso di Benjamin Button. Da questo film in poi la sua carriera è tutta in ascesa: entra nel cast di Crossing Over (2009), Predators (2010), Come un tuono (2012) e in quello degli ultimi due film della saga di Hunger Games, ovvero Il canto della rivolta – Parte 1 (2014) e Parte 2 (2015). Nel 2016 recita in Free State of Jones e in Moonlight, consacrandosi grazie a quest’ultimo. Successivamente recita in Il diritto di contare (2016), Green Book (2018) e Alita – Angelo della battaglia (2019). Ha poi recitato in Il canto del cigno (2021), Il mondo dietro di te (2023) e Jurassic World – La rinascita (2025), con Scarlett Johansson.

2. Mahershala Ali e il legame con le serie tv. Mahershala Ali ha iniziato la sua carriera grazie alla televisione: infatti, la sua prima apparizione avviene nella serie Crossing Jordan (2001-2002), per poi continuare nel mondo delle serie con Codice Matrix (2003-2004), 4400 (2004-2007) e Lie To Me (2009). Parallelamente alla sua carriera cinematografica, Ali ha poi continuato a recitare in diverse serie tv, come Treme (2011-2012), Alcatraz (2012), Alphas (2011-2012), House of Cards – Gli intrighi del potere (2013-2016) e Marvel’s Luke Cage (2016). Nel 2019 interpreta il protagonista della terza stagione di True Detective, Wayne Hays. Nel 2020 è invece Sheikh Malik in Ramy.

Mahershala Ali in Hunger Games

3. Ha recitato nella celebre saga. Tra i primi ruoli cinematografici importanti di Ali si annovera anche quello da lui avuto negli ultimi due capitoli della saga di Hunger Games. In questi egli ha interpretato Boggs, secondo in comando del presidente Coin, il quale diviene poi il protettore di Katniss nel momento in cui questa assume il ruolo di Ghiandaia Imitatrice, simbolo della rivoluzione. È stato proprio grazie a questo ruolo che Ali ha potuto dimostrare la sua bravura come interprete, ottenendo poi sempre più attenzioni.

Mahersla Ali in Moonlight

4. È stato scelto per una precisa capacità.In questo film, scritto e diretto da Barry Jenkins, Ali ha interpretato il personaggio di Juan, uno spacciatore che prende a cuore Chiron, bambino tormentato che vive con una madre tossicodipendente. Il regista conosceva Ali solo per la sua interpretazione in House of Cards prima di scritturarlo per questo ruolo. “Fin dal nostro primo incontro ha capito la dualità del personaggio che avrebbe interpretato, qualcuno capace di grazia, premurosità e gentilezza, ma anche di scendere in luoghi molto oscuri”, ha dichiarato Jenkins.

Mahershala Ali non suona il piano in Green Book



5. Mahershala Ali ha dovuto imparare a comportarsi come un pianista. Per il film Green Book, in cui Ali interpreta Don Shirley, un pianista afromericano che sarà seguito nel suo tour per gli Stati Uniti dall’italoamericano Tony Lip (interpretato da Viggo Mortensen), Ali ha lavorato per alcuni mesi con Kris Bowers, che è anche l’autore della colonna sonora del film. Pur non essendo lui davvero a suonare la musica del film, Ali ha voluto imparare l’atteggiamento giusto per un pianista, il modo corretto di stare seduto al piano, e come comportarsi con lo strumento. In 3 mesi, Ali ha imparato la postura e la coreografia delle melodie da suonare.

Mahershala Ali in True Detective

6. Il personaggio è stato riscritto appositamente per lui. Il ruolo del detective Wayne Hays era inizialmente scritto per un attore bianco. Ali, dopo aver letto i primi episodi, ha deciso di proporsi come protagonista, convinto che la storia ne avrebbe guadagnato. Per convincere l’ideatore Nic Pizzolatto, gli ha inviato delle foto di suo nonno, che negli anni ’60 e ’70 era stato un agente di polizia in California, dimostrando che figure nere esistevano anche in quel contesto. Pizzolatto ha accettato la proposta, riscrivendo il personaggio per adattarlo alla nuova visione.

Mahershala Ali sarà Blade per il MCU

7. Interpreterà il vampiro della Marvel. Tra la fine degli anni Novanta e i primi del Duemila è stata realizzata una trilogia cinematografica dedicata al vampiro Blade, appartenente all’universo della Marvel. Il personaggio, interpretato da Wesley Snipes, è stato uno dei primi supereroi ad ottenere un buon successo sul grande schermo. A circa vent’anni di distanza, Blade è ora pronto a tornare al cinema con un nuovo film che lo farà ufficialmente entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe. Ad interpretarlo ci sarà proprio Ali, giudicato dai fan come la scelta perfetta per il ruolo.

Mahershala Ali è un due volte premio Oscar

8. Mahershala Ali ha vinto due Oscar. Nel 2016, Ali è stato lodato per la sua interpretazione in Moonlight. Per questa sua performance, l’attore è stato candidato a numerosi premi, tra cui gli Oscar. A questi ultimi ha poi vinto come Miglior Attore non Protagonista, risultando anche il primo musulmano a vincere l’ambita statuetta. Nel 2018 Ali ha poi ottenuto un secondo Oscar, nella medesima categoria, per Green Book. Questo secondo riconoscimento lo ha portato ad entrare nel più ristretto gruppo di interpreti che hanno vinto per due volte la statuetta.

La moglie di Mahershala Ali

9. Mahershala Ali è sposato ed è padre di una figlia. Maheshala Ali ha una relazione con Amatus Sami-Karim, un’artista e compositrice. I due si sono conosciuti mentre frequentavano la New York University e si sono sposati nel 2013. La coppia ha poi avuto la loro prima figlia il 22 febbraio del 2017, giusto qualche giorno prima che l’attore conquistasse il suo primo Oscar. Mahershala e sua moglie non sono poi soliti condividere dettagli sulla loro vita privata, preferendo tenere questa lontana dai riflettori.

L’età e l’altezza di Mahershala Ali

10. Mahershala Ali è nato il 16 febbraio del 1974 a Oakland, in California, Stati Uniti. L’attore è alto complessivamente 1.88 metri.

