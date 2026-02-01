Gore Verbinski rivela se tornerà mai al franchise di Pirati dei Caraibi

Mentre la Disney continua a esplorare il mondo dei Pirati dei Caraibi, il regista dei primi film Gore Verbinski rivela se tornerà mai al franchise.

In un’intervista con Liam Crowley di ScreenRant per Good Luck, Have Fun, Don’t Die, Gore Verbinski ha infranto le speranze dei fan di vederlo dirigere un altro film dei Pirati dei Caraibi. Il regista ha spiegato che, pur essendosi divertito molto lavorando ai primi tre capitoli della saga, sente come se quel capitolo della sua vita si fosse concluso.

Verbinski ha inoltre spiegato che, pur amando la saga, sentiva di aver dato tutto ciò che poteva offrire. Ha poi aggiunto che realizzare lo stesso tipo di film o qualsiasi progetto più e più volte lo rende meno interessante. Il regista ha aggiunto che tornare a Pirati dei Caraibi non gli darebbe lo stesso entusiasmo iniziale, il che rende la possibilità meno attraente.

Tuttavia, il regista ha chiarito che il fatto che non sia interessato a tornare non significa che non ci siano nuove storie da raccontare. In realtà, lui crede il contrario, ritenendo che l’universo sia così vasto da offrire infinite possibilità per progetti futuri. Verbinski ha anche augurato il meglio a tutti i nuovi arrivati ​​nel franchise:

“Auguro loro il meglio. Non ho proprio niente. Mi sento come se ne avessi fatti tre e, per me, è stata una grande opportunità per imparare e provare qualcosa. Credo che dobbiamo arrivare a un punto in cui le cose stanno per crollare. Credo che una volta che si capisce come fare qualcosa, questa diventa meno interessante o meno pericolosa. C’è così poco tempo e ci sono così tante storie da raccontare.”

Verbinski ha diretto i primi tre film di La maledizione della prima luna (2003), La maledizione del forziere fantasma (2006) e Ai confini del mondo (2007). Ha contribuito a trasformare il franchise in un fenomeno mondiale. Al regista è stato attribuito il merito di aver sviluppato personaggi complessi e di aver svolto un ruolo chiave negli effetti visivi realistici, pratici e realistici dei film, che erano all’avanguardia per i loro tempi.

La Disney è attualmente impegnata nello sviluppo di un nuovo film di Pirati dei Caraibi. Il produttore Jerry Bruckheimer ha dichiarato che la sceneggiatura del prossimo film è quasi completa. Tuttavia, i piani dello studio sono ancora soggetti a modifiche, poiché si vocifera che siano allo studio diverse sceneggiature. Si sono diffuse anche molte speculazioni online sul ritorno di Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow, ma al momento della pubblicazione di questo articolo non è stato ancora confermato nulla.