Pirati dei Caraibi 6: Jerry Bruckheimer conferma colloqui con Johnny Depp per il sequel

Johnny Depp potrebbe tornare nei panni di Jack Sparrow nel sesto film della serie Pirati dei Caraibi, almeno secondo quanto affermato dal produttore della saga Jerry Bruckheimer. In una recente intervista con Entertainment Weekly, Bruckheimer ha infatti confermato di aver parlato con Depp di un nuovo film della serie e si è detto ottimista sul ritorno dell’attore nei panni di capitan Jack Sparrow.

“Se gli piacerà come è scritto il ruolo, penso che lo accetterà”, ha detto Bruckheimer a EW. “Come tutti sappiamo, tutto dipende da cosa c’è scritto sulla pagina… Stiamo ancora lavorando alla sceneggiatura. Vogliamo realizzarlo. Dobbiamo solo trovare la sceneggiatura giusta. Non ci siamo ancora arrivati, ma ci siamo vicini”.

Ad oggi Johnny Depp ha recitato in cinque film della serie Pirati dei Caraibi dal 2003 al 2017. “La maledizione del forziere fantasma” del 2006 e “Oltre i confini del mare” del 2011 hanno entrambi superato il miliardo di dollari. Il suo futuro con la serie sostenuta dalla Disney è stato tuttavia messo in discussione a seguito dei suoi problemi legali e del processo per diffamazione contro Amber Heard nel 2022. Con Depp che sta però tornando a Hollywood grazie ad alcuni progetti, si moltiplicano le speculazioni sul fatto che la Disney lo riaccoglierà (e viceversa).

Cosa sappiamo di un nuovo Pirati dei Caraibi

La strada verso un nuovo film di Pirati dei Caraibi è stata lunga. Variety ha riportato nell’estate del 2020 che la Disney era nelle prime fasi di sviluppo di due nuovi film: un reboot con Margot Robbie e un sesto film della serie originale scritto da Craig Mazin e Ted Elliott, quest’ultimo coautore dei primi quattro film. Robbie ha finito per dire a Vanity Fair nel novembre 2022 che la Disney non era interessata al suo film “più incentrato su una protagonista femminile”, anche se Bruckheimer ha minimizzato l’affermazione dicendo in seguito a EW che c’è ancora spazio per entrambi i film e “penso che la Disney sia d’accordo nel voler realizzare anche quello con Margot”.

Per quanto riguarda l’altro film della serie, Bruckheimer ha dichiarato a EW la scorsa estate che lo sceneggiatore Jeff Nathanson era entrato a far parte del progetto dopo aver già scritto quello che ad oggi è l’ultimo film della saga, “La vendetta di Salazar“, del 2017. “Ha trovato la chiave”, ha detto Bruckheimer all’epoca della sceneggiatura di Nathanson. “Ha scritto un terzo atto fantastico. Dobbiamo solo sistemare il primo e il secondo atto e poi ci saremo. Ma ha scritto un terzo atto davvero fantastico“.

Resta da vedere se la sceneggiatura di Nathanson sia una nuova bozza di quella di Mazin o una sceneggiatura completamente originale. Mazin ha dichiarato al Los Angeles Times lo scorso anno che la sua sceneggiatura per Pirati dei Caraibi 6 era così strana che era sorpreso che la Disney l’avesse approvata, aggiungendo: “L’abbiamo proposta pensando che non l’avrebbero mai accettata, era troppo strana. E invece l’hanno fatto! Poi abbiamo scritto una sceneggiatura fantastica, ma poi è scoppiato lo sciopero e ora tutti stanno aspettando“.

Bruckheimer ha anche detto la scorsa estate che sarebbe disposto a riportare Depp nel film scritto da Nathanson, spiegando: “È un reboot, ma se dipendesse da me, Johnny ci sarebbe. Lo adoro. È un buon amico. È un artista straordinario e ha un look unico. Ha creato il Capitano Jack. Non era scritto nel copione, era lui che imitava un po’ Pepé Le Pew e Keith Richards. Era la sua interpretazione di Jack Sparrow“.