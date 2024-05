Pirati dei Caraibi: i film della saga in ordine cronologico

Senza aggiornamenti su un possibile ritorno dei Pirati dei Caraibi sul grande schermo, che si tratti di un sesto capitolo o di uno spin-off, non abbiamo altra scelta che continuare a guardare i film originali dei Pirati dei Caraibi in ordine sparso.

Se avete voglia di rivedere i film originali o siete dei neofiti che vogliono provarli per la prima volta, la buona notizia è che Pirati è un franchise piuttosto accessibile. A differenza del tentativo di seguire gli altri franchise di proprietà della Disney, come i film della Marvel o di guardare Star Wars in ordine, la cronologia di Pirati dei Caraibi è piuttosto semplice.

Ecco l’ordine corretto in cui guardarli tutti e dove è possibile vedere i film dei Pirati dei Caraibi in streaming se si ha voglia di un po’ di azione piratesca amante del rum.

Come guardare i film dei Pirati dei Caraibi in ordine

Esiste un solo modo per guardare i film dei Pirati dei Caraibi in ordine, che comprende sia l’ordine di uscita che l’ordine cronologico dei cinque film. L’ordine di visione è:

“Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna” (2003)

“Pirati dei Caraibi: La maledizione del forziere fantasma” (2006)

“Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo” (2007)

“Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare” (2011)

“Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar” (2017)

La maledizione della prima luna (2003)

L’originale e ancora il migliore, Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna ci ha fatto conoscere il personaggio che sarebbe stato per sempre legato a Johnny Depp: Jack Sparrow.

L’epopea dei pirati spavaldi è stata una gioia dall’inizio alla fine, con un grande cast, una storia forte e uno dei blockbuster più divertenti dell’epoca. Era inevitabile che seguissero dei sequel, così come era inevitabile che non riuscissero mai a eguagliare l’altezza di quello che aveva dato il via a tutto: il livello era molto alto.

La maledizione della prima luna in streaming è disponibile sulle seguenti piattaforme:

La maledizione del forziere fantasma (2006)

Pirati dei Caraibi: La maledizione del forziere fantasma (Dead Man’s Chest), pur essendo un passo indietro rispetto a La maledizione della prima luna, a volte è ancora molto divertente, con alcuni momenti davvero eccezionali sparsi per tutta la durata del film.

Ma il divertimento non è certo costante come quello dei film precedenti e per gran parte del tempo si ha la sensazione che il film manchi di uno scopo. Tuttavia, Bill Nighy, nei panni di Davy Jones, rende il tutto più interessante con un’interpretazione che rivaleggia persino con quella di Johnny Depp.

La maledizione del forziere fantasma in streaming è disponibile sulle seguenti piattaforme:

Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo (2007)

La conclusione di quella che era una trilogia non è il momento migliore della serie dei Pirati. La durata di Ai confini del mondo si avvicina alle tre ore e si fa sentire e, nonostante alcune sequenze d’azione davvero grandiose, sembra ancora più infarcito e perso nella sua stessa storia di quanto non lo fosse La maledizione del forziere fantasma.

Vale la pena guardarlo e Jack Sparrow rimane un protagonista divertente, ma è una fortuna che siano seguiti altri film, perché questo avrebbe chiuso le cose con una nota un po’ negativa…

La maledizione del forziere fantasma in streaming è disponibile sulle seguenti piattaforme:

Oltre i confini del mare (2011)

Con molti frustrati dalla direzione che Pirati dei Caraibi aveva preso alla fine del terzo film, la speranza era che il quarto, Oltre i confini del mare, avrebbe sistemato le cose.

La maggior parte del cast era stata eliminata per ricominciare da capo e, sebbene alcuni pensassero che questo fosse il rinnovamento di cui la serie aveva bisogno, l’opinione generale è che il film non sia stato in grado di correggere la rotta e per questo è stato accolto con un’accoglienza tiepida alla sua uscita.

Oltre i confini del mare in streaming è disponibile sulle seguenti piattaforme:

La vendetta di Salazar (2017)

Il quinto film dei Pirati dei Caraibi, La vendetta di Salazar, (che ha un nome diverso a seconda di dove ci si trova nel mondo) non ha fatto molto per riaccendere l’amore che i fan occasionali della serie avevano un tempo.

Una trama poco brillante che è stata spesso descritta come incoerente è il problema principale che molti hanno riscontrato in Oltre i confini del mare, ma dato che sembra ormai certo che questo sia stato il canto del cigno di Jack Sparrow, vale la pena vederlo se si vuole vivere l’intera avventura.

Forse la cosa più frustrante è la scena post-credits, che ha visto il ritorno di alcuni volti familiari – forse indicando un ritorno alle radici del franchise per il sesto film che ora probabilmente non vedremo mai.

Oltre i confini del mare in streaming è disponibile sulle seguenti piattaforme: