Il ritorno di Steve Rogers prepara Avengers: Doomsday a una reunion MCU mai mostrata

Avengers: Endgame ha chiuso apparentemente l’arco narrativo di Steve Rogers con un addio definitivo, rimandandolo nel passato per restituire le Gemme dell’Infinito e vivere una vita lontana dal campo di battaglia. Eppure, col senno di poi, quel finale ha lasciato irrisolti diversi momenti cruciali della linea temporale del MCU.

Ora, con il ritorno di Chris Evans nei panni di Captain America confermato per Avengers: Doomsday, Marvel ha l’occasione di colmare una delle assenze più evidenti di Endgame: una reunion fondamentale che non è mai stata mostrata sullo schermo.

L’incontro mancato tra Steve Rogers e Red Skull

Quando Steve Rogers riporta le Gemme dell’Infinito al loro posto, una in particolare implica un incontro inevitabile: la Gemma dell’Anima, custodita su Vormir da Red Skull. Il villain, già antagonista principale di Captain America: Il Primo Vendicatore, viene rivelato in Infinity War come guardiano della Gemma, condannato a un’esistenza sospesa fuori dal tempo.

Questo significa che, fuori campo, Steve Rogers ha dovuto affrontare nuovamente il suo primo grande nemico. Un momento carico di significato emotivo e simbolico, che Endgame ha scelto di non mostrare, lasciandolo all’immaginazione degli spettatori. Con Avengers: Doomsday pronto a esplorare nuovamente il ruolo di Steve dopo il viaggio nel passato, quella reunion può finalmente diventare canonica.

Marvel potrebbe inserire Red Skull nella narrazione in diversi modi. Il più diretto sarebbe mostrare un frammento del viaggio di Steve mentre restituisce le Gemme, dando spazio a un confronto teso e malinconico tra due figure ormai trasformate dal tempo. In alternativa, il personaggio potrebbe tornare in una forma ancora più ambiziosa: un’alleanza con Doctor Doom.

Nei fumetti Marvel, Red Skull e Doom hanno già collaborato in passato, e Doomsday potrebbe attingere a questa tradizione per giustificare una minaccia di scala epica. Un simile sviluppo non solo darebbe nuovo peso al ritorno di Steve Rogers, ma renderebbe finalmente visibile una delle connessioni più importanti mai esplorate del MCU.