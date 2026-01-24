Russell Crowe svela il primo poster del nuovo crime thriller Bear Country

HomeCinema News2026

Russell Crowe attore
Russell Crowe al photocall per The Nice Guys durante il 69° Festival di Cannes. Foto di DenisMakarenko via Depositphotos.com

Russell Crowe ha condiviso sui social il primo sguardo ufficiale a Bear Country, nuovo crime thriller che lo vede nuovamente collaborare con Derrick Borte, regista di Unhinged. L’attore ha pubblicato il poster ufficiale del film, anticipando quello che promette di essere un progetto molto diverso dai suoi recenti ruoli più cupi.

L’immagine mostra Crowe nei panni di Manco Kapak, un proprietario di nightclub di origine albanese, vestito con una vistosa tuta dorata e ritratto in posa meditativa accanto a una pistola. Nel post, Crowe descrive Bear Country come un film con una “great story” e un “great cast”, accompagnando il tutto con una tagline che lascia intuire il tono dell’opera: “Mystery, mayhem, murder… and meditation.”

Un protagonista atipico dopo Unhinged

Dopo aver interpretato un antagonista disturbante e feroce in Unhinged, Crowe torna qui al centro della scena come protagonista, ma con una caratterizzazione decisamente più eccentrica. Manco Kapak è un personaggio che unisce il mondo criminale alla ricerca interiore: un uomo che ricicla denaro per un cartello della droga, ma che sembra trovare equilibrio attraverso la meditazione.

Secondo le prime informazioni sulla trama, una rapina ai danni di Manco attirerà su di lui l’attenzione dei cartelli per cui lavora, dando il via a una spirale di violenza e tensioni. Il poster, con il suo stile cromatico acceso e il tono ironico, suggerisce però che Bear Country non sarà un crime thriller convenzionale, ma giocherà anche su elementi grotteschi e quasi surreali.

Il cast è decisamente più ricco rispetto a Unhinged: accanto a Crowe figurano Teresa Palmer, Aaron Paul, Luke Evans, Nina Dobrev e Danny Zovatto.

Al momento Bear Country non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma la frase “coming soon to a theatre near you” utilizzata da Crowe lascia intendere un arrivo nelle sale nel corso dell’anno. Un teaser trailer potrebbe essere rilasciato a breve, chiarendo ulteriormente il tono e l’identità del film.

Il progetto si inserisce in un periodo particolarmente prolifico per l’attore, reduce dal successo di Nuremberg e da una serie di ruoli molto diversi tra loro. Se il poster è indicativo, Bear Country potrebbe rappresentare una svolta più ironica e imprevedibile nella recente filmografia di Crowe.

