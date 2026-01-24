Grey’s Anatomy: il trailer della stagione 22 conferma il ritorno di Addison Montgomery

Dopo settimane di attesa, Grey’s Anatomy ha finalmente confermato il ritorno di uno dei personaggi più amati della sua lunga storia. Un nuovo trailer ufficiale della stagione 22 anticipa infatti la ricomparsa di Addison Montgomery, interpretata da Kate Walsh, a tre anni dalla sua ultima apparizione nella serie.

Secondo la promo dell’episodio 11, intitolato Strip That Down e in onda giovedì 29 gennaio, Addison farà nuovamente ritorno al Grey Sloan Memorial Hospital, riaprendo dinamiche personali e professionali che affondano le radici nelle prime stagioni dello show.

Addison torna al Grey Sloan e chiama Amelia in causa

Il trailer si apre con Amelia Shepherd che apre la porta di casa e resta senza parole nel trovarsi davanti Addison, la quale le spiega di avere “un paziente che la aspetta al Grey Sloan”. Amelia, attualmente in pausa sabbatica, prova a sottrarsi, ma Addison è chiara: non è il momento di dire di no.

Nel resto della promo, l’attenzione si sposta su un’emergenza ad alta tensione. Ben Warren e Lucas Adams restano spiazzati dopo aver scoperto che la sperimentazione clinica di un paziente è stata improvvisamente interrotta. Warren decide di chiamare Miranda Bailey, che si trova su un’ambulanza con una paziente in grave difficoltà respiratoria. La situazione degenera rapidamente quando Bailey chiede un bisturi sul posto, scontrandosi con l’opposizione di Owen Hunt, mentre Benson Kwan resta paralizzato dall’incertezza.

Il ritorno di Kate Walsh, questa volta limitato a un solo episodio, segna però anche la reunion con Caterina Scorsone, assente dalla serie dall’ottobre 2025. Un incontro che promette di riportare in primo piano il legame tra Addison e Amelia, già esplorato in profondità ai tempi di Private Practice.

Dopo essere stata una presenza fissa nelle stagioni 18 e 19, con una storyline fortemente legata ai diritti riproduttivi, Addison torna ora al Grey Sloan per una missione precisa e personale. Anche se la sua apparizione sarà breve, il trailer lascia intendere che il suo ritorno avrà un impatto emotivo significativo, riaffermando il peso storico del personaggio nell’universo creato da Shonda Rhimes.