Jesse Plemons descrive Digger di Iñárritu come “il Dr. Stranamore dei giorni nostri”

Nel film Digger di Alejandro G. Iñárritu, Tom Cruise interpreta un personaggio di nome Digger Rockwell. Il mese scorso è stato pubblicato un teaser, che però non ha rivelato molto: in esso si vede solo Cruise danzare con disinvoltura mentre impugna una pala e sfoggia quello che sembrava essere un naso finto.

L’unica cosa che sappiamo di Digger è che la trama seguirebbe le vicende di un “potente personaggio globale (Cruise) che cerca di convincere il mondo di essere il suo salvatore, prima che le conseguenze catastrofiche delle sue azioni scatenino una distruzione su vasta scala”. Molti hanno ipotizzato che il personaggio di Cruise possa essere ispirato a Elon Musk e, in generale, a contenere elementi che richiamano il mondo di oggi.

L’ultima notizia arriva però ora da una delle star del film, Jesse Plemons, che ha dichiarato a Variety che “Digger è una delle sceneggiature più strane, divertenti e tragiche che abbia mai letto”. Ancora più curioso è il fatto che abbia rivelato che nel film c’è “una sorta di Dottor Stranamore dei giorni nostri”, che poi si trasforma in qualcosa di completamente diverso.

Se un film viene descritto come una versione moderna di Il dottor Stranamore, di solito significa che si tratta di una satira politica, che usa un umorismo cupo e assurdo per mettere a nudo istituzioni e/o personaggi politici. Il film di Stanley Kubrick affrontava infatti temi catastrofici attraverso l’ironia e la farsa. Non è una coincidenza: uno dei pochi indizi che Iñárritu ci ha dato su Digger è la sua descrizione del film come una “commedia di proporzioni catastrofiche”.

Plemons si ferma però prima di rivelare altro, ma continua elogiando la performance di Cruise: “Vedere Tom buttarsi a capofitto, non in un’azione che sfida la morte, ma mostrando appieno quanto sia un attore incredibile, è stato emozionante”.

Cosa sappiamo su Digger

In Digger, Tom Cruise è alla guida di un ensemble di attori di talento, tra cui Riz Ahmed, Emma D’Arcy, Jesse Plemons, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde e Sandra Hüller. Il film uscirà nelle sale il 2 ottobre 2026, distribuito dalla Warner Bros. Pictures.