Razzie Awards 2026: ecco tutti i nominati!

Il verdetto più temuto (e al tempo stesso più atteso) dell’anno è arrivato: sono state ufficializzate le nomination ai Razzie Awards 2026, i celebri anti-premi che ogni anno puntano il dito contro il “peggio del cinema”.

A dominare la lista, con ben sette candidature, è il discusso live-action Disney Biancaneve, un titolo che sembrava nato apposta per attirare l’attenzione dei Razzie. A sorprendere è però l’assenza di Rachel Zegler dalla categoria di Peggior Attrice Protagonista, mentre Gal Gadot riesce comunque a ritagliarsi un posto tra le nominate come Peggior Attrice Non Protagonista per il ruolo della Regina Cattiva. Considerando che Biancaneve è stato uno dei flop più fragorosi del 2025, i Razzie non si sono lasciati sfuggire l’occasione di infierire su un bersaglio già ampiamente colpito.

Subito dietro troviamo La guerra dei mondi con Ice Cube, produzione segnata da una lavorazione travagliata durante la pandemia e, secondo le voci, persino priva di un regista stabile sul set. Il film porta a casa sei nomination, incluse quelle per Peggior Film e Peggior Attore. Al terzo posto si piazza In the Lost Lands di Paul W.S. Anderson, che insieme a Milla Jovovich e Dave Bautista totalizza cinque candidature. Stesso bottino anche per Hurry Up Tomorrow di Trey Edward Shults, con The Weeknd protagonista, finito anch’esso nel mirino dei Razzie con una nomination come Peggior Film.

A chiudere la cinquina del Peggior Film c’è The Electric State dei fratelli Russo, costoso insuccesso Netflix da oltre 300 milioni di dollari con Chris Pratt e Millie Bobby Brown. Nel complesso, l’elenco non riserva scossoni particolari: Jared Leto compare tra i nominati come Peggior Attore per Tron: Ares, mentre i sette “nani digitali” di Biancaneve sono stati collettivamente candidati come Peggior Attore Non Protagonista.

Di seguito, l’elenco completo delle nomination ai Razzie Awards 2026:

PEGGIOR FILM

The Electric State

Hurry Up Tomorrow

In the Lost Lands

Snow White

War of the Worlds

PEGGIOR ATTORE

Dave Bautista – In the Lost Lands

Scott Eastwood – Alarum

Ice Cube – War of the Worlds

Jared Leto – Tron: Ares

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

PEGGIOR ATTRICE

Ariana DeBose – Love Hurts

Heather Graham – Gunslingers

Milla Jovovich – In the Lost Lands

Rebel Wilson – Bride Hard

Michelle Yeoh – Star Trek: Section 31

PEGGIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Tutti i sette nani artificiali – Snow White

Nicolas Cage – Gunslingers

Stephen Dorff – Bride Hard

Greg Kinnear – Off the Grid

Sylvester Stallone – Alarum

PEGGIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Anna Chlumsky – Bride Hard

Gal Gadot – Snow White

Eiza Gonzalez – Fountain of Youth

Amara Okereke – In the Lost Lands

Isis Valverde – Alarum

PEGGIOR REGISTA

Paul W.S. Anderson – In the Lost Lands

Rich Lee – War of the Worlds

Joe and Anthony Russo – The Electric State

Trey Edward Shults – Hurry Up Tomorrow

Marc Webb – Snow White

PEGGIOR SCENEGGIATURA

The Electric State

Hurry Up Tomorrow

In the Lost Lands

Snow White

War of the Worlds

PEGGIOR DUO

Tutti i sette nani artificiali – Snow White

Ariana DeBose e Ke Huy Quan – Love Hurts

Robert De Niro e Robert De Niro – The Alto Knights

Ice Cube e la sua telecamera Zoom – War of the Worlds

The Weeknd e il suo ego colossale – Hurry Up Tomorrow

PEGGIOR PREQUEL, REMAKE, RIPOFF O SEQUEL