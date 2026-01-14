HomeCinema News2026

Razzie Awards 2026: ecco tutti i nominati!

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Razzie Awards 2018

Il verdetto più temuto (e al tempo stesso più atteso) dell’anno è arrivato: sono state ufficializzate le nomination ai Razzie Awards 2026, i celebri anti-premi che ogni anno puntano il dito contro il “peggio del cinema”.

A dominare la lista, con ben sette candidature, è il discusso live-action Disney Biancaneve, un titolo che sembrava nato apposta per attirare l’attenzione dei Razzie. A sorprendere è però l’assenza di Rachel Zegler dalla categoria di Peggior Attrice Protagonista, mentre Gal Gadot riesce comunque a ritagliarsi un posto tra le nominate come Peggior Attrice Non Protagonista per il ruolo della Regina Cattiva. Considerando che Biancaneve è stato uno dei flop più fragorosi del 2025, i Razzie non si sono lasciati sfuggire l’occasione di infierire su un bersaglio già ampiamente colpito.

Subito dietro troviamo La guerra dei mondi con Ice Cube, produzione segnata da una lavorazione travagliata durante la pandemia e, secondo le voci, persino priva di un regista stabile sul set. Il film porta a casa sei nomination, incluse quelle per Peggior Film e Peggior Attore. Al terzo posto si piazza In the Lost Lands di Paul W.S. Anderson, che insieme a Milla Jovovich e Dave Bautista totalizza cinque candidature. Stesso bottino anche per Hurry Up Tomorrow di Trey Edward Shults, con The Weeknd protagonista, finito anch’esso nel mirino dei Razzie con una nomination come Peggior Film.

A chiudere la cinquina del Peggior Film c’è The Electric State dei fratelli Russo, costoso insuccesso Netflix da oltre 300 milioni di dollari con Chris Pratt e Millie Bobby Brown. Nel complesso, l’elenco non riserva scossoni particolari: Jared Leto compare tra i nominati come Peggior Attore per Tron: Ares, mentre i sette “nani digitali” di Biancaneve sono stati collettivamente candidati come Peggior Attore Non Protagonista.

Di seguito, l’elenco completo delle nomination ai Razzie Awards 2026:

PEGGIOR FILM

  • The Electric State
  • Hurry Up Tomorrow
  • In the Lost Lands
  • Snow White
  • War of the Worlds

PEGGIOR ATTORE

  • Dave Bautista – In the Lost Lands
  • Scott Eastwood – Alarum
  • Ice Cube – War of the Worlds
  • Jared Leto – Tron: Ares
  • The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

PEGGIOR ATTRICE

  • Ariana DeBose – Love Hurts
  • Heather Graham – Gunslingers
  • Milla Jovovich – In the Lost Lands
  • Rebel Wilson – Bride Hard
  • Michelle Yeoh – Star Trek: Section 31

PEGGIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

  • Tutti i sette nani artificiali – Snow White
  • Nicolas Cage – Gunslingers
  • Stephen Dorff – Bride Hard
  • Greg Kinnear – Off the Grid
  • Sylvester Stallone – Alarum

PEGGIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

  • Anna Chlumsky – Bride Hard
  • Gal Gadot – Snow White
  • Eiza Gonzalez – Fountain of Youth
  • Amara Okereke – In the Lost Lands
  • Isis Valverde – Alarum

PEGGIOR REGISTA

  • Paul W.S. Anderson – In the Lost Lands
  • Rich Lee – War of the Worlds
  • Joe and Anthony Russo – The Electric State
  • Trey Edward Shults – Hurry Up Tomorrow
  • Marc Webb – Snow White

PEGGIOR SCENEGGIATURA

  • The Electric State
  • Hurry Up Tomorrow
  • In the Lost Lands
  • Snow White
  • War of the Worlds

PEGGIOR DUO

  • Tutti i sette nani artificiali – Snow White
  • Ariana DeBose e Ke Huy Quan – Love Hurts
  • Robert De Niro e Robert De Niro – The Alto Knights
  • Ice Cube e la sua telecamera Zoom – War of the Worlds
  • The Weeknd e il suo ego colossale – Hurry Up Tomorrow

PEGGIOR PREQUEL, REMAKE, RIPOFF O SEQUEL

  • Five Nights at Freddy’s 2
  • Smurfs
  • Snow White
  • Star Trek: Section 31
  • War of the Worlds
Articolo precedente
Michelle Yeoh reciterà in Avatar 4 e Avatar 5
Articolo successivo
Jesse Plemons descrive Digger di Iñárritu come “il Dr. Stranamore dei giorni nostri”
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved