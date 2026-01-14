Razzie Awards 2026: ecco tutti i nominati!

Il verdetto più temuto (e al tempo stesso più atteso) dell’anno è arrivato: sono state ufficializzate le nomination ai Razzie Awards 2026, i celebri anti-premi che ogni anno puntano il dito contro il “peggio del cinema”.
A dominare la lista, con ben sette candidature, è il discusso live-action Disney Biancaneve, un titolo che sembrava nato apposta per attirare l’attenzione dei Razzie. A sorprendere è però l’assenza di Rachel Zegler dalla categoria di Peggior Attrice Protagonista, mentre Gal Gadot riesce comunque a ritagliarsi un posto tra le nominate come Peggior Attrice Non Protagonista per il ruolo della Regina Cattiva. Considerando che Biancaneve è stato uno dei flop più fragorosi del 2025, i Razzie non si sono lasciati sfuggire l’occasione di infierire su un bersaglio già ampiamente colpito.
Subito dietro troviamo La guerra dei mondi con Ice Cube, produzione segnata da una lavorazione travagliata durante la pandemia e, secondo le voci, persino priva di un regista stabile sul set. Il film porta a casa sei nomination, incluse quelle per Peggior Film e Peggior Attore. Al terzo posto si piazza In the Lost Lands di Paul W.S. Anderson, che insieme a Milla Jovovich e Dave Bautista totalizza cinque candidature. Stesso bottino anche per Hurry Up Tomorrow di Trey Edward Shults, con The Weeknd protagonista, finito anch’esso nel mirino dei Razzie con una nomination come Peggior Film.
A chiudere la cinquina del Peggior Film c’è The Electric State dei fratelli Russo, costoso insuccesso Netflix da oltre 300 milioni di dollari con Chris Pratt e Millie Bobby Brown. Nel complesso, l’elenco non riserva scossoni particolari: Jared Leto compare tra i nominati come Peggior Attore per Tron: Ares, mentre i sette “nani digitali” di Biancaneve sono stati collettivamente candidati come Peggior Attore Non Protagonista.
Di seguito, l’elenco completo delle nomination ai Razzie Awards 2026:
PEGGIOR FILM
- The Electric State
- Hurry Up Tomorrow
- In the Lost Lands
- Snow White
- War of the Worlds
PEGGIOR ATTORE
- Dave Bautista – In the Lost Lands
- Scott Eastwood – Alarum
- Ice Cube – War of the Worlds
- Jared Leto – Tron: Ares
- The Weeknd – Hurry Up Tomorrow
PEGGIOR ATTRICE
- Ariana DeBose – Love Hurts
- Heather Graham – Gunslingers
- Milla Jovovich – In the Lost Lands
- Rebel Wilson – Bride Hard
- Michelle Yeoh – Star Trek: Section 31
PEGGIOR ATTORE NON PROTAGONISTA
- Tutti i sette nani artificiali – Snow White
- Nicolas Cage – Gunslingers
- Stephen Dorff – Bride Hard
- Greg Kinnear – Off the Grid
- Sylvester Stallone – Alarum
PEGGIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA
- Anna Chlumsky – Bride Hard
- Gal Gadot – Snow White
- Eiza Gonzalez – Fountain of Youth
- Amara Okereke – In the Lost Lands
- Isis Valverde – Alarum
PEGGIOR REGISTA
- Paul W.S. Anderson – In the Lost Lands
- Rich Lee – War of the Worlds
- Joe and Anthony Russo – The Electric State
- Trey Edward Shults – Hurry Up Tomorrow
- Marc Webb – Snow White
PEGGIOR SCENEGGIATURA
- The Electric State
- Hurry Up Tomorrow
- In the Lost Lands
- Snow White
- War of the Worlds
PEGGIOR DUO
- Tutti i sette nani artificiali – Snow White
- Ariana DeBose e Ke Huy Quan – Love Hurts
- Robert De Niro e Robert De Niro – The Alto Knights
- Ice Cube e la sua telecamera Zoom – War of the Worlds
- The Weeknd e il suo ego colossale – Hurry Up Tomorrow
PEGGIOR PREQUEL, REMAKE, RIPOFF O SEQUEL
- Five Nights at Freddy’s 2
- Smurfs
- Snow White
- Star Trek: Section 31
- War of the Worlds