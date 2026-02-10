Jumpers – Un Salto tra gli Animali, ecco le voci italiane

Disney Italia ha annunciato le voci italiane del film d’animazione Disney e Pixar Jumpers – Un salto tra gli animali, in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 5 marzo. Tecla Insolia e Giorgio Panariello presteranno le loro voci rispettivamente a Mabel e a Re George, insieme a loro anche Francesco Prando (voce del sindaco Jerry Generazzo) e Rossella Izzo (voce della regina degli insetti).

Tecla Insolia presta la sua voce a Mabel, un’appassionata amante degli animali che segue ferocemente il suo cuore, si prende cura di creature grandi e piccole, ma a volte perde la pazienza con il genere umano. Trascorrendo il tempo con la sua gentile e amata Nonna Tanaka, Mabel trova la pace nella bellissima tranquillità che la natura ha da offrire, fino a che la radura che ama fin da quando era bambina non viene minacciata. Anche se combattere per coloro che non hanno una voce è qualcosa di completamente naturale per Mabel, il suo piano di riportare gli animali nella radura si dimostra più difficile di quanto credesse. Combattiva e temeraria nella sua missione, Mabel userà ogni strumento a sua disposizione – compreso uno skateboard – per fermare la distruzione delle case degli animali per mano del Sindaco Jerry.

Giorgio Panariello presta la sua voce a Re George, un castoro straordinario con una personalità gioviale, leader dello stagno e re dei mammiferi. Anche se in partenza non desiderava diventare re, abbraccia il suo ruolo con entusiasmo ogni giorno e ha creato alcune regole per aiutare tutti gli abitanti dello stagno ad andare d’accordo: le leggi dello stagno! Innegabilmente ottimista e gentile, George è un castoro che ama dirigere corsi di aerobica di gruppo, imparare i nomi di tutti, lavorare in armonia e, naturalmente, il legno. Scapolo da sempre, è sposato con il suo lavoro e, anche se l’ansia e la sindrome dell’impostore hanno avuto un impatto negativo sulla sua attaccatura dei capelli, non c’è nient’altro che preferirebbe fare.

Francesco Prando presta la sua voce al sindaco Jerry Generazzo, il candidato per la rielezione a Beaverton. È egocentrico, ma non si preoccupa delle questioni morali legate al suo lavoro. È dolorosamente limitato dalla burocrazia e da ciò che i suoi elettori pensano di lui? Sì. Smetterà di cercare di costruire un’autostrada attraverso la radura, costringendo gli animali ad abbandonare le loro case? No. Ma sotto i suoi capelli lucidi e perfettamente pettinati e la sua immagine pubblica impeccabile, Jerry sta perdendo la calma a causa dell’unica cosa che non può controllare: Mabel.

Rossella Izzo presta la sua voce alla regina degli insetti, il membro più rispettato e temuto dell’onnipotente e onnisciente Consiglio. Governa i suoi sudditi e il suo viziato e sanguinario figlio con un minuscolo pugno di ferro e tutto lo splendore di una regina. I suoi sudditi sono i più numerosi sulla terra, e il fatto che vengano costantemente mangiati da tutti le ha conferito una saggezza amareggiata e conquistata a fatica, dandole una visione realistica della natura del potere.