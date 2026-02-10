HomeSerie TvNews

ONE PIECE: Verso la Rotta Maggiore, trailer ufficiale della stagione 2 e annuncia eventi globali (anche a Milano)

Di Redazione

-

Seguici su Google News
ONE PIECE: Verso la Rotta Maggiore
© Netflix

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di ONE PIECE: Verso la Rotta Maggiore, la seconda stagione dell’acclamata serie live action ispirata al manga di Eiichiro Oda. I nuovi episodi debutteranno in esclusiva su Netflix il 10 marzo 2026, portando Luffy e i Pirati di Cappello di Paglia verso una nuova fase dell’avventura: l’ingresso nella leggendaria Rotta Maggiore.

Insieme al trailer, Netflix ha annunciato 13 eventi speciali in tutto il mondo pensati per coinvolgere i fan prima del debutto ufficiale della stagione. Tra le città selezionate figura anche Milano, che ospiterà un evento dedicato al pubblico italiano dal 6 all’8 marzo, confermando l’enorme popolarità della saga anche nel nostro Paese.

Eventi globali, lettera di Eiichiro Oda e cosa aspettarsi dalla stagione 2

Il tour mondiale di ONE PIECE: Verso la Rotta Maggiore toccherà città chiave come Città del Messico, Los Angeles, Parigi, Tokyo, Bangkok, Rio de Janeiro e molte altre, offrendo ai fan esperienze immersive pensate per celebrare l’arrivo della nuova stagione. Tutti i dettagli sui singoli appuntamenti sono disponibili su Tudum, il portale ufficiale Netflix dedicato ai contenuti originali.

In occasione dell’imminente debutto, Eiichiro Oda ha condiviso una lettera aperta ai fan, sottolineando l’importanza di questa nuova fase della serie. Dopo il successo globale della prima stagione — entrata nella Top 10 in 93 Paesi e al primo posto in 46 — l’autore promette una stagione che “infrangerà tutte le regole stabilite”, introducendo nuovi utilizzatori dei Frutti del Diavolo, razze mai viste prima, creature inedite e sequenze d’azione ancora più ambiziose.

La stagione 2 porterà finalmente la storia nella Rotta Maggiore, descritta come il mare più straordinario e imprevedibile del mondo di ONE PIECE. Luffy e la sua ciurma affronteranno avversari più pericolosi, isole bizzarre e missioni che metteranno alla prova i loro legami e il loro coraggio, avvicinandoli al leggendario tesoro che dà il nome alla saga.

ONE PIECE è una serie live action realizzata in collaborazione con Shueisha, prodotta da Tomorrow Studios (partner di ITV Studios) e Netflix.

Articolo precedente
The Drama – Un segreto è per sempre, il teaser trailer italiano
Articolo successivo
Jumpers – Un Salto tra gli Animali, ecco le voci italiane
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved