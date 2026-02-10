ONE PIECE: Verso la Rotta Maggiore, trailer ufficiale della stagione 2 e annuncia eventi globali (anche a Milano)

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di ONE PIECE: Verso la Rotta Maggiore, la seconda stagione dell’acclamata serie live action ispirata al manga di Eiichiro Oda. I nuovi episodi debutteranno in esclusiva su Netflix il 10 marzo 2026, portando Luffy e i Pirati di Cappello di Paglia verso una nuova fase dell’avventura: l’ingresso nella leggendaria Rotta Maggiore.

Insieme al trailer, Netflix ha annunciato 13 eventi speciali in tutto il mondo pensati per coinvolgere i fan prima del debutto ufficiale della stagione. Tra le città selezionate figura anche Milano, che ospiterà un evento dedicato al pubblico italiano dal 6 all’8 marzo, confermando l’enorme popolarità della saga anche nel nostro Paese.

Eventi globali, lettera di Eiichiro Oda e cosa aspettarsi dalla stagione 2

Il tour mondiale di ONE PIECE: Verso la Rotta Maggiore toccherà città chiave come Città del Messico, Los Angeles, Parigi, Tokyo, Bangkok, Rio de Janeiro e molte altre, offrendo ai fan esperienze immersive pensate per celebrare l’arrivo della nuova stagione. Tutti i dettagli sui singoli appuntamenti sono disponibili su Tudum, il portale ufficiale Netflix dedicato ai contenuti originali.

In occasione dell’imminente debutto, Eiichiro Oda ha condiviso una lettera aperta ai fan, sottolineando l’importanza di questa nuova fase della serie. Dopo il successo globale della prima stagione — entrata nella Top 10 in 93 Paesi e al primo posto in 46 — l’autore promette una stagione che “infrangerà tutte le regole stabilite”, introducendo nuovi utilizzatori dei Frutti del Diavolo, razze mai viste prima, creature inedite e sequenze d’azione ancora più ambiziose.

La stagione 2 porterà finalmente la storia nella Rotta Maggiore, descritta come il mare più straordinario e imprevedibile del mondo di ONE PIECE. Luffy e la sua ciurma affronteranno avversari più pericolosi, isole bizzarre e missioni che metteranno alla prova i loro legami e il loro coraggio, avvicinandoli al leggendario tesoro che dà il nome alla saga.

ONE PIECE è una serie live action realizzata in collaborazione con Shueisha, prodotta da Tomorrow Studios (partner di ITV Studios) e Netflix.