Il punteggio di Rotten Tomatoes di A Knight Of The Seven Kingdoms cambia radicalmente dopo lo straordinario episodio 4

La nuova serie spin-off di Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms, registra un importante cambio di rotta nel gradimento del pubblico a metà della sua prima stagione. Dopo un avvio più incerto, la serie sta beneficiando di una risposta sempre più positiva, soprattutto in seguito all’uscita del quarto episodio.

Dopo essere sceso fino al 64% di audience score su Rotten Tomatoes in seguito all’episodio 2, A Knight of the Seven Kingdoms ha iniziato una progressiva risalita. Con l’arrivo di nuove valutazioni positive dopo l’episodio 4, pubblicato venerdì 6 febbraio, il punteggio del pubblico è salito di 7 punti percentuali, raggiungendo il 71% su oltre mille voti complessivi.

Il confronto con Game of Thrones e House of the Dragon

Un aumento di quasi il 10% nel giro di due episodi rappresenta un segnale significativo per uno spin-off ambientato nell’universo di Westeros. Il precedente 64% collocava infatti A Knight of the Seven Kingdoms tra i titoli meno apprezzati dal pubblico dell’intero franchise HBO, includendo sia la serie originale che House of the Dragon.

Con l’attuale 71%, la serie si avvicina ora ai risultati medi di House of the Dragon, che ha registrato un 82% nella prima stagione e un 72% nella seconda. Il distacco resta netto rispetto al caso più controverso dell’intera saga: la stagione 8 di Game of Thrones, che continua a detenere il record negativo del franchise con un 55% di critica e un 30% di pubblico su Rotten Tomatoes.

L’episodio 4, intitolato Seven, è stato rilasciato su HBO Max con qualche giorno di anticipo rispetto alla programmazione originale, per evitare la sovrapposizione con il Super Bowl. La scelta si è rivelata vincente: l’episodio è stato elogiato per l’intensità emotiva, la regia e le interpretazioni del cast, diventando anche l’episodio più votato della serie su IMDb, con un impressionante 9,7/10, uno dei punteggi più alti mai registrati nel franchise.

Il miglioramento del gradimento del pubblico segue un andamento simile anche sul fronte critico. Dopo un iniziale 82% nelle prime recensioni pre-uscita — secondo dato più basso della saga dopo Game of Thrones 8 — la serie è salita rapidamente al 95% di critics score, diventando la prima stagione più apprezzata dalla critica tra tutte le produzioni ambientate nel mondo creato da George R.R. Martin.