Keira Knightley, Alicia Vikander e Jamie Dornan protagonisti di The Worst

Keira Knightley prepara un nuovo intrigante film dopo il grande successo ottenuto negli ultimi anni con progetti targati Netflix. Secondo Variety, la Knightley reciterà infatti in The Worst, una commedia dark britannica descritta come una “satira di classe maliziosamente divertente”, che segnerà anche il debutto alla regia di Simon Woods. Insieme alla Knightley, è stato annunciato che Alicia Vikander, Jamie Dornan ed Erin Kellyman si uniranno al cast di questo nuovo progetto.

The Worst, stando a quanto riportato, segue la coppia di socialite Emily e Max (Vikander e un attore non ancora confermato), che invitano i loro ricchi amici – tra cui la consulente per la diversità Holly (Knightley) e l’agente di talenti Danny (Dornan) – a un incontro nel loro castello francese. Lì vengono alla luce oscuri segreti e una cameriera, Niamh (Kellyman), viene coinvolta nel caos che ne deriva.

Woods si è già fatto un nome come drammaturgo, noto per Hansard e Such a Lovely Day del National Theatre. È autore e regista di The Worst e afferma di volere che il pubblico “sia attratto da questi personaggi comici vividi ed esagerati, dalle loro relazioni confuse e scomode e dal disagio che ne deriva. […] portandoli quasi al punto di essere d’accordo con loro e, così facendo, riflettendo in modo satirico il momento che stiamo vivendo”.

Keira Knightley ha esordito con Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma e Sognando Beckham prima di affermarsi sulla scena internazionale nel 2003 con Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna. Ha poi ottenuto due nomination agli Oscar per Orgoglio e pregiudizio del 2005 e The Imitation Game del 2014. Ma più recentemente, Knightley è diventata famosa come protagonista della serie thriller di successo di Netflix Black Doves. Tornerà anche per la seconda stagione, ma nel frattempo ha recitato in La donna della cabina numero 10, che ha riscosso un grande successo in streaming.