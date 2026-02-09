Jumpers – Un salto tra gli animali: lo spot del film Disney/Pixar al Super Bowl

Disney e Pixar hanno sfruttato il Super Bowl per promuovere l’imminente uscita del loro prossimo film d’animazione originale, Jumpers – Un salto tra gli animali (Hoppers in originale) che uscirà nelle sale il 6 marzo. Lo spot di 30 secondi è andato in onda subito prima dell’inno nazionale e ha mostrato ulteriori scorci della storia incentrata sugli animali.

Il cast di Jumpers – Un salto tra gli animali include le voci della nuova arrivata Piper Curda nel ruolo di Mabel, dell’ex membro del Saturday Night Live Bobby Moynihan nel ruolo di un castoro di nome King George e del vincitore dell’Emmy Jon Hamm nel ruolo dell’avido sindaco della città. Ora, il primo trailer ci porta a fare la conoscenza di Mabel mentre entra alla Beaverton University e scopre una tecnologia rivoluzionaria che trasforma la mente umana in un castoro robotico realistico.

Mabel usa quindi la tecnologia per trasferire la sua mente in un castoro e inizia a comunicare con vari animali, tra cui uccelli, altri castori e orsi. Tuttavia, dopo essere intervenuta per impedire che un castoro pigro venisse mangiato da un orso, Mabel scopre che questa tecnologia non deve essere utilizzata per sconvolgere l’ordine naturale, il che la porta a interrompere la comunicazione con gli scienziati che l’hanno inventata.

Cosa aspettarsi da Jumpers – Un salto tra gli animali

La cosa più sorprendente del trailer di Jumpers – Un salto tra gli animali è quanto la sua premessa sia simile a quella di Avatar. Il paragone è così evidente che persino Mabel, la coraggiosa protagonista del film, quasi rompe la quarta parete ammettendo apertamente: “Ragazzi, questo è come Avatar”, con grande disappunto degli scienziati sulla difensiva che rifiutano di riconoscere la realtà.

Proprio come Avatar, anche Jumpers – Un salto tra gli animali affronterà temi legati all’ambientalismo. Anche se non compare nel teaser trailer, il film presenta inoltre un personaggio cattivo, il sindaco, doppiato da Hamm, che sta guidando un progetto di costruzione di un’autostrada che causerà danni alla radura. C’è dunque da aspettarsi che Mabel e gli altri animali selvatici lo prenderanno di mira e cercheranno di impedire la costruzione dell’autostrada.