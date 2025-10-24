Kristian Ghedina: Storie di Sci – il trailer in esclusiva

Ecco il trailer di Kristian Ghedina: Storie di Sci. Dopo essere stato presentato durante l’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il docufilm arriva finalmente al cinema dal 4 novembre con RS Productions, in concomitanza con i primi eventi pre-Olimpici 2025-2026.

Kristian Ghedina: Storie di Sci è un’opera che si preannuncia essere un’impresa cinematografica adrenalinica, coinvolgente ed emozionante, perfetta per il percorso culturale e artistico di avvicinamento ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026: il trailer offre uno sguardo dietro le quinte della carriera del campione attraverso aneddoti e testimonianze su una vera e propria leggenda dello sci, rievocando i suoi momenti più emblematici sulle piste.

Scritto e diretto da Paolo Galassi (I ragazzi del Columbus, Wasteland, Del Monte Memories), il docufilm vede protagonista il leggendario sciatore Kristian Ghedina, con il prezioso contributo narrativo dell’ex sportivo della neve e commentatore TV Paolo De Chiesa. Prodotto e distribuito da RS Productions, il progetto rientra nell’ambito dell’Olimpiade Culturale, programma che accompagna il percorso verso i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, con l’obiettivo di celebrare e promuovere i valori Olimpici e Paralimpici attraverso la cultura, l’arte e il patrimonio italiano.

Il racconto ripercorre sia la vita del personaggio (facendo emergere anche un Kristian inedito e sconosciuto ai più) che la storia dello sci italiano, intrecciandosi con i momenti più iconici delle Olimpiadi e Paralimpiadi, dalla storica edizione di Cortina 1956 fino allo sguardo proiettato sul futuro, con un focus sulle nuove sedi di gara di Milano Cortina 2026 che vengono qui mostrate da una prospettiva unica e inedita. Spazio anche all’evoluzione dell’equipaggiamento di questo sport così entusiasmante e alla metodologia di preparazione atletica, senza dimenticare il fondamentale aspetto della sicurezza sui campi da sci.

Girato tra Cortina, Val Gardena, Bormio, Livigno e Milano, Kristian Ghedina: Storie di Sci valorizza i territori che hanno fatto da teatro alle grandi imprese azzurre sulla neve, con uno sguardo particolare a quelle che saranno protagoniste dei Giochi 2026 (Cortina, Bormio, Livigno, Milano). Ampio spazio anche alle interviste a esponenti istituzionali, politici, campioni dello sci e rappresentanti di Milano Cortina 2026. Tra gli intervistati: Alberto Tomba, Isolde Kostner, Lara Magoni, Peter Runggaldier, Michael Mair, Patrick Lang e il Vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini.

Kristian Ghedina: Storie di Sci vuole essere un tributo all’Italia, al suo sport, alla sua montagna e anche alla sua arte, con una colonna sonora del film affidata a grandi nomi della musica: il violinista elettrico Andrea Casta, il rapper Bardo Skeet feat. Clara Moroni e Francesco Baccini, che firma il toccante brano “Matilde Lorenzi” – pubblicato da Edizioni Azzurra Music – dedicato alla giovane sciatrice tragicamente scomparsa durante un allenamento sul ghiacciaio della Val Senales.

Kristian Ghedina: Storie di Sci è uno dei progetti selezionati all’interno dell’iniziativa «Olimpiade Culturale» e arriverà al cinema dal 4 novembre con RS Productions in concomitanza dei primi eventi pre-olimpici 2025-2026.