HomeCinema News2026

Revenant – Redivivo torna al cinema per celebrare il suo 10° anniversario

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News

Dal 2 al 4 marzo, Revenant – Redivivo, il film targato 20th Century Studios e New Regency e vincitore di tre Academy Award®, tornerà nelle sale italiane in occasione del suo decimo anniversario. Il film ritornerà al cinema anche nel Regno Unito, in Francia, Germania, Spagna, Australia, Nuova Zelanda e Messico.

Revenant – Redivivo, con Leonardo DiCaprio e Tom Hardy, è uscito nelle sale cinematografiche nel 2015 incassando oltre 532 milioni di dollari al botteghino mondiale e vincendo tre premi Oscar®: miglior attore (Leonardo DiCaprio), regia (Alejandro G. Iñárritu) e fotografia (Emmanuel Lubezki). La riedizione arriva proprio mentre DiCaprio torna sotto i riflettori con Una battaglia dopo l’altra, assicurandosi un’altra nomination come miglior attore.

Revenant – Redivivo è tratto dalla sceneggiatura di Mark L. Smith e Alejandro G. Iñárritu, basata in parte sul romanzo di Michael Punke, ed è prodotto da Steve Golin, Alejandro G. Iñárritu, Arnon Milchan e Mary Parent. Il film, ispirato a fatti realmente accaduti, racconta la storia di un pioniere del XIX secolo che viene dato per morto e deve sopravvivere a un inverno rigido nella natura selvaggia prima di tornare e vendicare la morte di suo figlio.

Articolo precedente
Prime Video presenta le produzioni Original internazionali di punta del 2026
Articolo successivo
Kristian Ghedina: Storie di Sci disponibile su Prime Video
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved