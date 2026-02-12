Revenant – Redivivo torna al cinema per celebrare il suo 10° anniversario

Dal 2 al 4 marzo, Revenant – Redivivo, il film targato 20th Century Studios e New Regency e vincitore di tre Academy Award®, tornerà nelle sale italiane in occasione del suo decimo anniversario. Il film ritornerà al cinema anche nel Regno Unito, in Francia, Germania, Spagna, Australia, Nuova Zelanda e Messico.

Revenant – Redivivo, con Leonardo DiCaprio e Tom Hardy, è uscito nelle sale cinematografiche nel 2015 incassando oltre 532 milioni di dollari al botteghino mondiale e vincendo tre premi Oscar®: miglior attore (Leonardo DiCaprio), regia (Alejandro G. Iñárritu) e fotografia (Emmanuel Lubezki). La riedizione arriva proprio mentre DiCaprio torna sotto i riflettori con Una battaglia dopo l’altra, assicurandosi un’altra nomination come miglior attore.

Revenant – Redivivo è tratto dalla sceneggiatura di Mark L. Smith e Alejandro G. Iñárritu, basata in parte sul romanzo di Michael Punke, ed è prodotto da Steve Golin, Alejandro G. Iñárritu, Arnon Milchan e Mary Parent. Il film, ispirato a fatti realmente accaduti, racconta la storia di un pioniere del XIX secolo che viene dato per morto e deve sopravvivere a un inverno rigido nella natura selvaggia prima di tornare e vendicare la morte di suo figlio.