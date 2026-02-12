HomeCinema News2026

Godzilla x Kong: Supernova, dalle proiezione di prova arrivano online alcuni importanti spoiler

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Godzilla e Kong
Una scena del film Godzilla e Kong - Il nuovo impero

Lo scorso fine settimana si è tenuta la proiezione di prova di Godzilla x Kong: Supernova e, come spesso accade, alcuni dettagli potenzialmente molto spoileranti sono rapidamente trapelati online. Sebbene non si arrivi a fornire una trama completa, alcuni nuovi dettagli importanti sono stati confermati, con SpaceGodzilla ora indicato come il cattivo principale del film. Ci sarà, tuttavia, una minaccia ancora più grande dietro il debutto di quell’iconico Kaiju nel MonsterVerse, che deve però ancora essere rivelata.

SpaceGodzilla era l’antagonista principale nel film della Toho del 1994 Godzilla vs. SpaceGodzilla. Clone mutato di Godzilla, il Kaiju si è formato quando le cellule di Godzilla, trasportate nello spazio da Mothra o dai resti di Biollante, sono state risucchiate in un buco nero, fuse con organismi extraterrestri cristallini e sono emerse mutate. Il kaiju alieno assomiglia tipicamente a Godzilla, ma presenta grandi spine cristalline sulle spalle e sulla schiena (che sostituiscono le pinne dorsali), una zona addominale rosso-violacea, zanne e un ruggito acuto.

Né Mothra né Rodan dovrebbero invece apparire in Godzilla x Kong: Supernova, e non ci sarà una rivincita per il Kaiju titolare del film. Fondamentalmente, sembra che potremo aspettarci di più dai personaggi umani della serie, che negli ultimi anni sono stati trascurati e sottovalutati a favore dell’azione dei Kaiju. In generale, comunque, le reazioni alla proiezione di prova sono state per lo più positive.

Di seguito potete leggere un resoconto completo di cosa aspettarsi da Godzilla x Kong: Supernova.

  • SpaceGodzilla è il cattivo principale.
  • Godzilla è il protagonista del film e ha il maggior tempo di presenza sullo schermo, ma Kong ha comunque un ruolo rilevante.
  • SpaceGodzilla è creato da una minaccia più grande, che viene accennata alla fine del film, nonostante ciò, SpaceGodzilla ha ancora il suo libero arbitrio e non è controllato da essa.
  • SpaceGodzilla è descritto come piuttosto riconoscibile rispetto al design originale.
  • Non sono coinvolti Mothra, Rodan o i titani di Godzilla II – King of the Monsters.
  • Non c’è il piccolo Godzilla.
  • Suko e Shimo sono nel film, ma Shimo appare solo per pochi minuti.
  • Kong dovrebbe ottenere una tuta exoscheletrica
  • Il tono è simile a Godzilla x Kong – Il nuovo impero, ma con una sceneggiatura umana molto migliore.
  • La personalità di Godzilla è più vicina al Godzilla del 2014 e Godzilla II – King of the Monsters piuttosto che alla macchina della rabbia che era in Godzilla vs. Kong o Godzilla x Kong – Il nuovo impero
  • Godzilla sfoggia ancora il design Evo, ma la CGI era incompleta e potrebbe essere leggermente modificata
  • SpaceGodzilla è il titano più potente del MonsterVerse mostrato finora e tiene Godzilla e Kong sulla difensiva per la maggior parte dei loro combattimenti
  • Godzilla e Kong sono in buoni rapporti, quindi non c’è lotta tra loro
  • Le reazioni alla proiezione di prova sono per lo più positive, con alcune reazioni negative
Articolo precedente
Liam Neeson rompe il silenzio sul sequel dell’iconico thriller Darkman di Sam Raimi
Articolo successivo
Jason Momoa protagonista del film tratto dal videogioco Helldivers
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved