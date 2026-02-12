Godzilla x Kong: Supernova, dalle proiezione di prova arrivano online alcuni importanti spoiler

Lo scorso fine settimana si è tenuta la proiezione di prova di Godzilla x Kong: Supernova e, come spesso accade, alcuni dettagli potenzialmente molto spoileranti sono rapidamente trapelati online. Sebbene non si arrivi a fornire una trama completa, alcuni nuovi dettagli importanti sono stati confermati, con SpaceGodzilla ora indicato come il cattivo principale del film. Ci sarà, tuttavia, una minaccia ancora più grande dietro il debutto di quell’iconico Kaiju nel MonsterVerse, che deve però ancora essere rivelata.

SpaceGodzilla era l’antagonista principale nel film della Toho del 1994 Godzilla vs. SpaceGodzilla. Clone mutato di Godzilla, il Kaiju si è formato quando le cellule di Godzilla, trasportate nello spazio da Mothra o dai resti di Biollante, sono state risucchiate in un buco nero, fuse con organismi extraterrestri cristallini e sono emerse mutate. Il kaiju alieno assomiglia tipicamente a Godzilla, ma presenta grandi spine cristalline sulle spalle e sulla schiena (che sostituiscono le pinne dorsali), una zona addominale rosso-violacea, zanne e un ruggito acuto.

Né Mothra né Rodan dovrebbero invece apparire in Godzilla x Kong: Supernova, e non ci sarà una rivincita per il Kaiju titolare del film. Fondamentalmente, sembra che potremo aspettarci di più dai personaggi umani della serie, che negli ultimi anni sono stati trascurati e sottovalutati a favore dell’azione dei Kaiju. In generale, comunque, le reazioni alla proiezione di prova sono state per lo più positive.

Di seguito potete leggere un resoconto completo di cosa aspettarsi da Godzilla x Kong: Supernova.